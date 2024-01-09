50指標屋苑上周錄77宗成交 按周增一成 陳海潮：短期將突破90宗水平｜二手市況

全港50個指標屋苑於上周共錄77宗買賣個案，較前周的70宗增加10%，為近九周以來次高。（資料圖片）

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，年關長假氣氛逐漸消散，買賣雙方重投市場，業主維持一定議價空間，買家則積極尋覓筍盤，帶動二手屋苑交投經歷短暫放緩後迅速回升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（1日至7日）共錄77宗買賣個案，較前周（12月25日至12月31日）的70宗增加10%，為近九周以來次高。

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線向上，其中以新界區成交量的增幅最大，該區21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，較前周的23宗增加17%，其中沙田第一城及YOHO Town各自由前周的2宗成交，分別大增1倍至上周的4宗；藍天海岸期內錄得2宗成交，較前周的1宗亦增加1倍。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄15宗成交，較前周的14宗增加1宗或7%，其中海怡半島期內錄得4宗買賣，按周增幅達3倍；藍籌屋苑太古城則連錄8宗交投，較前周的4宗大幅增加1倍。康怡花園成交量由前周的2宗跌至上周的「零成交」。

美孚新村 成交 按周增半成 18 個屋苑上周「捧蛋」

至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄35宗交投，較前周的33宗增加2宗或6%，當中美孚新村錄得6宗買賣，按周增加50%；麗港城、都會駅及港灣豪庭上周各自錄得3宗成交，分別較前周的2宗增加50%。

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有18個屋苑錄得「零成交」，較前周的21個減少14%，當中九龍區及新界區分別佔7個及8個屋苑，港島區則佔3個。