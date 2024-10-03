50指標屋苑上周錄80宗買賣 轉穩微升 創近4周最多｜樓市數據

陳海潮表示，雖然減息暫時未對二手市場帶來太大的刺激作用，但亦見其交投止住跌勢，並持續轉穩微升。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然減息暫時未對二手市場帶來太大的刺激作用，但亦見其交投止住跌勢，並持續轉穩微升，縱然面對周末有全新盤首批開售，二手屋苑成交量亦能力保不失，反映形勢有所好轉。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9月23日至9月29日)共錄80宗買賣個案，較前周(9月16日至9月22日)的75宗增加近7%，為近四周以來最多。

九龍交投按周增逾兩成

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量走勢各異，其中九龍區錄得增長，該區21個指標屋苑上周共錄39宗買賣，較前周的31宗增加26%，其中維景灣畔狀態大勇，上周以11宗買賣冠絕全區，按周激增2.67倍或8宗；緊隨其後的美孚新村錄6宗交投，較前周增加20%或1宗；至於將軍澳中心於上周則錄5宗成交，較前周的2宗急增1.5倍或3宗。