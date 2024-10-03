50指標屋苑上周錄80宗買賣 轉穩微升 創近4周最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然減息暫時未對二手市場帶來太大的刺激作用，但亦見其交投止住跌勢，並持續轉穩微升，縱然面對周末有全新盤首批開售，二手屋苑成交量亦能力保不失，反映形勢有所好轉。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9月23日至9月29日)共錄80宗買賣個案，較前周(9月16日至9月22日)的75宗增加近7%，為近四周以來最多。
九龍交投按周增逾兩成
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量走勢各異，其中九龍區錄得增長，該區21個指標屋苑上周共錄39宗買賣，較前周的31宗增加26%，其中維景灣畔狀態大勇，上周以11宗買賣冠絕全區，按周激增2.67倍或8宗；緊隨其後的美孚新村錄6宗交投，較前周增加20%或1宗；至於將軍澳中心於上周則錄5宗成交，較前周的2宗急增1.5倍或3宗。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄9宗成交，與前周持平，當中以康怡花園交投最為活躍，上周共錄3宗買賣，交投量按周保持不變；太古城及海怡半島均各錄得2宗成交，按周分別增加1倍及減少33%；而南豐新村及嘉亨灣亦各自錄得1宗買賣；剩下的鯉景灣、杏花村及藍灣半島則齊齊「捧蛋」，於上周未聞成交。
上周13個屋苑「捧蛋」
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄32宗交投，較前周的35宗減少9%，當中綠楊新村、愉景新城、荃灣中心及YOHO Town交投量按周跌至「零成交」；大埔中心、麗城花園、碧堤半島、柏慧豪園、錦繡花園及藍天海岸成交量亦按周減半，上周分別錄1至2宗交投不等；而藍籌屋苑沙田第一城則於上周錄6宗買賣，與前周持平。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有13個屋苑錄得「零成交」，較前周的16個減少19%，當中新界區及九龍區分別佔6個及4個屋苑，港島區則佔3個。
陳海潮指出，近期市場利好消息湧現，除減息外，更大的沖喜是內地大舉救市，支持樓市、股市及經濟向好，已直接推動了港股恒生指數大幅爆升，令市場投資氣氛全面逆轉，投資者及準買家信心大增之下，願意入市者增多，期望在股市的財富效應帶動下，可造就樓市無論是一手或二手市場均有望持續回暖，交投可望徐徐回升。