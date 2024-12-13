50指標屋苑上周錄81宗買賣 創11周新低 新界交投拖累大市｜二手市況

樓市整體交投放緩，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，經過早前一輪衝刺後，整體樓市出現回氣，在發展商減慢推出全新盤應市下，二手市場亦隨之轉靜，買家漸趨觀望。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(2日至8日)共錄81宗買賣個案，較前周(11月25日至12月1日)的90宗減少10%，創近十一周新低。

康怡花園連錄 6 宗 突破零成交悶局

按地區劃分，上周三區指標屋苑的交投個別發展，其中港島及九龍區成交量分別按周持平及增加；新界區則按周減少，該區21個指標屋苑上周共錄24宗買賣，較前周的39宗減少38%，其中藍天海岸只錄得1宗成交，按周減幅達75%；沙田第一城交投量由前周的6宗，減少67%至上周的2宗；名城及愉景新城各自僅錄1宗買賣，分別按周減少50%；銀湖‧天峰交投量按周減少33%，期內錄得2宗成交。