50指標屋苑上周錄81宗買賣 創11周新低 新界交投拖累大市｜二手市況

樓市整體交投放緩，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，經過早前一輪衝刺後，整體樓市出現回氣，在發展商減慢推出全新盤應市下，二手市場亦隨之轉靜，買家漸趨觀望。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(2日至8日)共錄81宗買賣個案，較前周(11月25日至12月1日)的90宗減少10%，創近十一周新低。
康怡花園連錄6宗 突破零成交悶局
按地區劃分，上周三區指標屋苑的交投個別發展，其中港島及九龍區成交量分別按周持平及增加；新界區則按周減少，該區21個指標屋苑上周共錄24宗買賣，較前周的39宗減少38%，其中藍天海岸只錄得1宗成交，按周減幅達75%；沙田第一城交投量由前周的6宗，減少67%至上周的2宗；名城及愉景新城各自僅錄1宗買賣，分別按周減少50%；銀湖‧天峰交投量按周減少33%，期內錄得2宗成交。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄14宗交投，與前周宗數相同，當中嘉亨灣及藍灣半島各錄1宗買賣，分別按周減少50%；藍籌屋苑太古城成交量由前周的8宗，減少38%至上周的5宗；康怡花園則連錄6宗交投，突破前周零成交的悶局。
本月指標屋苑交投恐越趨偏軟
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄43宗成交，較前周的37宗增加16%，當中將軍澳中心交投量由前周的2宗，大增2.5倍至上周的7宗；美孚新村期內錄得8宗買賣，較前周的3宗增加1.67倍；黃埔花園成交量由前周的2宗，增加1倍至上周的4宗；麗港城及港灣豪庭分別錄得4宗及3宗買賣，按周各自增加33%及50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有15個屋苑錄得「零成交」，較前周的10個增加50%，當中九龍區及新界區各佔5個及7個屋苑，港島區則佔3個。
陳海潮指出，港股近日仍然反覆波動，加上觀望中央政治局會議有否釋出進一步救市措施；而踏入十二月的傳統節慶月，且美國新一次議息亦逼近，不排除有準買家放慢入市腳步，暫改為靠邊站，而業主也提早收爐預備度假，相信本月餘下時間指標屋苑交投量恐越趨偏軟。