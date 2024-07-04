50指標屋苑上周錄81宗買賣 近3周最多 購買力再次轉流二手｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周(24日至30日)共錄81宗買賣個案，較前周(17日至23日)的70宗增加16%。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在大型一手全新盤推售的空檔期下，購買力再次轉流二手市場尋覓筍盤，推動二手屋苑交投量自低位連周回升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(24日至30日)共錄81宗買賣個案，較前周(17日至23日)的70宗增加16%，連升2周並創近3周以來最多。

嘉湖山莊按周大增 2 倍至 6 宗

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量均有增長，九龍區則按周減少，其中港島區8個指標屋苑上周共錄13宗買賣，較前周的9宗增加44%，其中杏花村成交量由前周的1宗，急增2倍至上周的3宗；藍籌屋苑太古城上周錄得4宗買賣，保持與前周相同水平；不過，南豐新村及海怡半島期內暫未聞交投，雙雙「捧蛋」。