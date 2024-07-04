50指標屋苑上周錄81宗買賣 近3周最多 購買力再次轉流二手｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在大型一手全新盤推售的空檔期下，購買力再次轉流二手市場尋覓筍盤，推動二手屋苑交投量自低位連周回升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(24日至30日)共錄81宗買賣個案，較前周(17日至23日)的70宗增加16%，連升2周並創近3周以來最多。
嘉湖山莊按周大增2倍至6宗
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量均有增長，九龍區則按周減少，其中港島區8個指標屋苑上周共錄13宗買賣，較前周的9宗增加44%，其中杏花村成交量由前周的1宗，急增2倍至上周的3宗；藍籌屋苑太古城上周錄得4宗買賣，保持與前周相同水平；不過，南豐新村及海怡半島期內暫未聞交投，雙雙「捧蛋」。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄34宗交投，較前周的25宗增加36%，其中嘉湖山莊錄得6宗買賣，按周大增2倍；銀湖‧天峰、麗城花園及柏慧豪園各錄2宗成交，分別按周增加1倍；沙田第一城成交量由前周的3宗，增加67%至上周的5宗。
7月大型新盤開售前 二手有望微升
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄34宗成交，較前周的36宗減少6%，其中宇晴軒交投量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；維港灣及港灣豪庭各自錄得1宗買賣，按周分別減少50%；海逸豪園、將軍澳中心及美孚新村成交量按周各自減少33%，分別錄得2宗、2宗及4宗買賣。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有13個屋苑錄得「零成交」，與前周的數量相同，當中港島區及九龍區各佔2個及4個屋苑，新界區則佔7個。
陳海潮指出，市場不乏購買力，惟準買家目前均十分小心挑選物業，經常在一二手市場之間進行比較，當一手推盤出現空窗期，買家焦點便落入部分業主願意擴大議價空間的優質盤，造就二手屋范交投略見回升。預期七月上旬的首一至兩周，在大型全新盤正式開售前，二手買賣仍有機會穩步微升。