50指標屋苑上周錄87宗買賣 創12周新高 買家爭上減息前尾班車｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周(8月26日至9月1日)共錄87宗買賣個案，較前周(8月19日至8月25日)的78宗增加12%，創自6月初以後的12周新高。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，九月美國減息高唱入雲，兼逢一手新盤未有大型項目推出爭客，購買力遂在二手市場尋寶，爭取實際減息前仍可低價入市的機會。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(8月26日至9月1日)共錄87宗買賣個案，較前周(8月19日至8月25日)的78宗增加12%，創自6月初以後的12周新高。

陳海潮表示，九月美國減息高唱入雲，兼逢一手新盤未有大型項目推出爭客，購買力遂在二手市場尋寶，爭取實際減息前仍可低價入市的機會。

太古城錄 6 宗 按周增五成

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量兩升一持平，當中以港島區增幅較大，該區8個指標屋苑上周共錄17宗交投，較前周的12宗增加42%，其中龍頭屋苑太古城於上周共錄6宗買賣，較前周的4宗增加50%；康怡花園及鯉景灣則雙雙突破前周「零成交」的淡局，上周分別錄得4宗及1宗買賣。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄39宗成交，較前周的35宗增加11%，其中將軍澳中心交投量由前周的1宗，急增3倍至上周的4宗；黃埔花園及海濱南岸期內分別錄得9宗及3宗買賣，各自按周增加2倍；維景灣畔上周錄得3宗成交，較前周的2宗增加50%。