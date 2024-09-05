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地產
2024-09-05 12:35:55

50指標屋苑上周錄87宗買賣 創12周新高 買家爭上減息前尾班車｜樓市數據

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50指標屋苑上周錄87宗買賣 創12周新高 買家爭上減息前尾班車｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周(8月26日至9月1日)共錄87宗買賣個案，較前周(8月19日至8月25日)的78宗增加12%，創自6月初以後的12周新高。(資料圖片)

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，九月美國減息高唱入雲，兼逢一手新盤未有大型項目推出爭客，購買力遂在二手市場尋寶，爭取實際減息前仍可低價入市的機會。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(826日至91)共錄87宗買賣個案，較前周(819日至825)78宗增加12%，創自6月初以後的12周新高。

50指標屋苑上周錄87宗買賣 創12周新高 買家爭上減息前尾班車｜樓市數據

陳海潮表示，九月美國減息高唱入雲，兼逢一手新盤未有大型項目推出爭客，購買力遂在二手市場尋寶，爭取實際減息前仍可低價入市的機會。

太古城錄6 按周增五成

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量兩升一持平，當中以港島區增幅較大，該區8個指標屋苑上周共錄17宗交投，較前周的12宗增加42%，其中龍頭屋苑太古城於上周共錄6宗買賣，較前周的4宗增加50%；康怡花園及鯉景灣則雙雙突破前周「零成交」的淡局，上周分別錄得4宗及1宗買賣。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄39宗成交，較前周的35宗增加11%，其中將軍澳中心交投量由前周的1宗，急增3倍至上周的4宗；黃埔花園及海濱南岸期內分別錄得9宗及3宗買賣，各自按周增加2倍；維景灣畔上周錄得3宗成交，較前周的2宗增加50%

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50指標屋苑上周錄87宗買賣 創12周新高 買家爭上減息前尾班車｜樓市數據

龍頭屋苑太古城於上周共錄6宗買賣，較前周的4宗增加50%。(資料圖片)

嘉湖山莊成交量倍增至7

至於，新界區21個指標屋苑上周共錄31宗買賣，與前周的宗數相同，當中嘉湖山莊成交量由前周的3宗，增加1.33倍至上周7宗；沙田第一城及錦繡花園分別錄得7宗及3宗成交，各自按周增加40%50%；不過，YOHO Town及藍天海岸上周分別僅錄2宗交投，各自按周減少33%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有20個屋苑錄得「零成交」，較前周的17個增加18%，當中九龍區及新界區分別佔10個及9個屋苑，港島區則佔1個。

陳海潮指出，市場普遍樂觀預期美國聯儲局最快於本月開始減息，屆時市場氣氛將會轉熱，越來越多買家加快入市腳步，適逢發展商近期不急於推盤，造就購買力流向二手屋苑。受惠準買家較傾向看好減息後的樓市形勢，預期未來一、兩周有更多買家爭上減息前尾班車，二手指標屋苑交投量有力重越百宗之上的水平。

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50指標屋苑上周錄87宗買賣 創12周新高 買家爭上減息前尾班車｜樓市數據

嘉湖山莊成交量由前周的3宗，增加1.33倍至上周7宗。(資料圖片)

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