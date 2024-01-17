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地產
2024-01-17 20:00:00

50指標屋苑上周錄87宗買賣 連升3周創八個半月新高 受惠未有大型新盤推出｜樓市數據

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50指標屋苑上周錄87宗買賣 連升3周創八個半月新高 受惠未有大型新盤推出｜樓市數據

陳海潮表示，新一年至今，在未有大型新盤推出下，二手屋苑交投穩步上升，買家睇樓及入市動力較之前有所增強。（資料圖片）

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新一年至今，在未有大型新盤推出下，二手屋苑交投穩步上升，買家睇樓及入市動力較之前有所增強，指標屋苑按周交投已連漲三周，實現級級上升勢頭。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（8日至14日）共錄87宗買賣個案，較前周（1日至7日）的83宗增加近5%，創自去年五月初以來的三十七周、約八個半月新高。

50指標屋苑上周錄87宗買賣 連升3周創八個半月新高 受惠未有大型新盤推出｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周共錄87宗買賣個案，較前周的83宗增加近5%。

三區兩跌一升 新界獨漲逾四成

按地區劃分，上周新界區指標屋苑的交投量按周增加，港島及九龍區則有所回落，當中新界區21個指標屋苑上周共錄45宗買賣，較前周的32宗增加41%，其中映灣園連錄5宗成交，按周大增4倍；大埔中心及盈翠半島分別錄得4宗及3宗交投，按周增幅各達3倍及2倍；新港城及珀麗灣成交量分別由前周的2宗，各自增加50%至上周的3宗；熱門上車屋苑沙田第一城及嘉湖山莊則各自錄得5宗及7宗買賣，按周增幅分別有25%40%

50指標屋苑上周錄87宗買賣 連升3周創八個半月新高 受惠未有大型新盤推出｜樓市數據

黃埔花園交投量由前周的6宗，減少50%至上周的3宗。（資料圖片）

黃埔花園交投量按周減半

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄34宗交投，較前周的36宗減少2宗或6%，當中將軍澳中心期內僅錄1宗買賣，按周大減75%；黃埔花園交投量由前周的6宗，減少50%至上周的3宗；都會駅及港灣豪庭上周各自錄得2宗成交，分別按周減少33%；美孚新村期內錄得5宗買賣，較前周的6宗減少17%

50指標屋苑上周錄87宗買賣 連升3周創八個半月新高 受惠未有大型新盤推出｜樓市數據

藍籌屋苑太古城則錄得4宗交投，較前周的8宗減少50%。（資料圖片）

太古城少50%4

至於，港島區8個指標屋苑上周共錄8宗成交，較前周的15宗減少47%，其中海怡半島期內只錄得1宗買賣，按周減幅達75%；藍籌屋苑太古城則錄得4宗交投，較前周的8宗減少50%。此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有12個屋苑錄得「零成交」，較前周的15個減少20%，當中港島區及九龍區分別佔4個及5個屋苑，新界區則佔3個。

陳海潮指出，地區新盤在逐批提價加推下亦錄得不俗銷情，無疑提升了整體市場的入市信心，買家在步入2024年後表現積極，在未見大型新盤應市前，均在各區二手屋苑積極尋寶，遇上心水盤源亦加快成交腳步。相信近期此等良好氣氛可以延續，料未來兩周的50指標屋苑交投量仍將徐徐上升，維持在高位突破。

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