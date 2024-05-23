50指標屋苑上周錄90宗買賣 按周升11% 近4周最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手指標屋苑交投量自撤辣衝高後的頂點顯著回落後，從近周走勢觀察，跌勢已見轉穩，交投量處於80至90宗水平窄幅上落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(13日至19日)共錄90宗買賣個案，較前周(6日至12日)的81宗增加11%，為近4周以來最多。
九龍區交投增幅最大錄44宗
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線向上，當中以九龍區的按周增幅最大，該區21個指標屋苑上周共錄44宗成交，較前周的37宗增加19%，其中黃埔花園錄得3宗買賣，按周增加2倍；淘大花園、德福花園及維港灣各自錄得2宗買賣，分別按周增加1倍；港灣豪庭交投量由前周的3宗，增加67%至上周的5宗；新都城期內錄得4宗成交，較前周的3宗增加33%。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的14宗增加1宗或7%，其中杏花村交投量由前周的3宗，增加67%至上周的5宗；藍籌屋苑太古城期內錄得4宗買賣，與前周的宗數持平。
8屋苑成交捧蛋 沙田第一城宗數減半
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄31宗交投，較前周的30宗增加1宗或3%，其中大埔中心及錦繡花園的交投量，分別由前周的1宗，增加1倍至上周各錄2宗；名城及映灣園分別錄得3宗買賣，各自保持與前周相同的水平。不過，上車屋苑沙田第一城及嘉湖山莊成交均減少，各挫50%及67%至3宗和2宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有8個屋苑錄得「零成交」，較前周的17個減少53%，當中九龍區及新界區各佔3個及4個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮指出，市場仍以一手新盤作主導，二手不斷在新盤推售縫隙之間試圖突圍，時有上落，相信在近百宗之間來回跌宕。有見近期港股回暖，而內地亦增加八個城市自由行安排，冀能帶動經濟並增強入市信心，令二手指標屋苑交投表現循穩中向好的方向緩步前行。