50指標屋苑上周錄90宗買賣 按周升11% 近4周最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手指標屋苑交投量自撤辣衝高後的頂點顯著回落後，從近周走勢觀察，跌勢已見轉穩，交投量處於80至90宗水平窄幅上落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(13日至19日)共錄90宗買賣個案，較前周(6日至12日)的81宗增加11%，為近4周以來最多。

九龍區交投增幅最大錄 44 宗

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線向上，當中以九龍區的按周增幅最大，該區21個指標屋苑上周共錄44宗成交，較前周的37宗增加19%，其中黃埔花園錄得3宗買賣，按周增加2倍；淘大花園、德福花園及維港灣各自錄得2宗買賣，分別按周增加1倍；港灣豪庭交投量由前周的3宗，增加67%至上周的5宗；新都城期內錄得4宗成交，較前周的3宗增加33%。