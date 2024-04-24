50指標屋苑上周錄91宗買賣 按周減17% 短期料維持百宗上下｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，全新盤持續開放示位及開售搶去市場焦點，加上近期天雨不時突至，影響二手睇樓意欲，致指標屋苑成交再度失守百宗水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(15日至21日)共錄91宗買賣個案，較前周(8日至14日)的109宗減少17%，為撤辣以來的八周次低。

沙田第一城及嘉湖山莊交投均少三成 按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，九龍區則按周持平。其中新界區21個指標屋苑上周共錄24宗買賣，較前周的37宗減少35%，其中錦繡花園期內只錄得1宗成交，按周減幅達67%；珀麗灣成交量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；綠楊新村、麗城花園及碧堤半島各自錄得1宗買賣，按周分別減少50%；沙田第一城、嘉湖山莊及柏慧豪園分別錄得2宗交投，各自按周減少33%。 港島區方面，8個指標屋苑上周共錄20宗成交，較前周的25宗減少20%，其中龍頭屋苑太古城交投量由前周的12宗，減少42%至上周的7宗；鯉景灣、藍灣半島及海怡半島上周則暫未聞成交，齊齊「捧蛋」。