50指標屋苑上周錄96宗買賣 近6周新高 購買力分流至二手｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近期新盤交投相對轉靜，加上暫未再有全新大型一手盤首推，購買力分流至二手屋苑，令二手成交保持穩定表現。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(20日至26日)共錄96宗買賣個案，較前周(13日至19日)的94宗增加2%，創自今年4月中以來的6周新高。

太古城成交 倍增至 8 宗

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量均有增加，九龍區則按周減少，當中港島區8個指標屋苑上周共錄22宗買賣，較前周的15宗增加47%，其中鯉景灣及嘉亨灣各自錄得3宗交投，分別按周增加2倍；藍籌屋苑太古城成交量由前周的4宗，增加1倍至上周的8宗；海怡半島期內錄得2宗買賣，按周增幅亦達1倍。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄38宗交投，較前周的35宗增加9%，其中灝景灣及嘉湖山莊各自錄得4宗及8宗買賣，分別按周增加3倍；沙田第一城交投量由前周的3宗，增加1.33倍至上周的7宗；新港城期內錄得2宗成交，較前周的1宗增加1倍。