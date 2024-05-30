50指標屋苑上周錄96宗買賣 近6周新高 購買力分流至二手｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近期新盤交投相對轉靜，加上暫未再有全新大型一手盤首推，購買力分流至二手屋苑，令二手成交保持穩定表現。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(20日至26日)共錄96宗買賣個案，較前周(13日至19日)的94宗增加2%，創自今年4月中以來的6周新高。
太古城成交倍增至8宗
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量均有增加，九龍區則按周減少，當中港島區8個指標屋苑上周共錄22宗買賣，較前周的15宗增加47%，其中鯉景灣及嘉亨灣各自錄得3宗交投，分別按周增加2倍；藍籌屋苑太古城成交量由前周的4宗，增加1倍至上周的8宗；海怡半島期內錄得2宗買賣，按周增幅亦達1倍。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄38宗交投，較前周的35宗增加9%，其中灝景灣及嘉湖山莊各自錄得4宗及8宗買賣，分別按周增加3倍；沙田第一城交投量由前周的3宗，增加1.33倍至上周的7宗；新港城期內錄得2宗成交，較前周的1宗增加1倍。
11個屋苑錄「零成交」
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄36宗成交，較前周的44宗減少18%，其中麗港城及新都城各自僅錄1宗交投，分別按周減少75%；港灣豪庭及美孚新村分別錄得2宗及3宗成交，按周各自減少60%及57%；海濱南岸及維港灣期內各錄1宗買賣，按周減幅分別達50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有11個屋苑錄得「零成交」，較前周的7個增加57%，當中九龍區及新界區各佔6個及5個屋苑，港島區則全線屋苑均有錄得成交。
陳海潮指出，撤辣後市場最迫切的購買力已消化得七七八八，目前接力的新一批買家表現較冷靜，亦觀望包括息口、經濟股市表現及供應等多重因素作綜合考慮，入市步伐相應審慎及緩慢。預期在目前未有特別利好消息刺激下，未來數周的二手交投量料仍處窄幅區間波動。