50指標屋苑交投創逾半年新低！利嘉閣：新盤搶焦點 二手短期仍「捱打」｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，原本預期聖誕新年假期過後樓市會轉趨活躍，而情況的確發生，惟焦點卻只集中在一手市場，二手屋苑暫時未見受惠，交投持續受壓偏軟。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(12月30日至1月5日)共錄55宗買賣個案，較前周(12月23日至12月29日)的59宗減少7%，創自去年六月中以來的二十九周新低。
九龍及新界成交下挫 港島持平
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量均有下挫，而港島區成交量則按周持平，其中新界區21個指標屋苑上周共錄19宗交投，較前周的21宗減少10%，當中麗城花園只錄得1宗買賣，按周減幅達75%；錦繡花園交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；荃灣中心及大興花園各自錄得1宗交投，分別按周減少50%。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗買賣，較前周的27宗減少7%，其中美孚新村成交量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；海濱南岸、淘大花園及麗港城分別錄得1宗交投，各自按周減少50%。
上周17個屋苑「捧蛋」
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄11宗買賣，與前周的宗數相同，藍籌屋苑太古城期內錄得5宗成交，較前周的7宗減少29%；杏花村交投量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗；康怡花園、嘉亨灣及藍灣半島上周則未聞成交，暫時「捧蛋」。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的18個減少6%，當中港島區及九龍區分別佔3個及6個屋苑，新界區則佔8個。
陳海潮指出，長假過後，近日樓市轉活，原因是發展商密鑼緊鼓推出新盤搶佔購買力，不讓二手市場有喘息機會。在接連多個一手新盤上樓書或以吸引價開價之下，市場注意力幾乎全聚焦在新盤市場；因此估計二手屋苑短期仍難擺脫「捱打」的格局，相信要待一手向隅客回流才有較好表現；如新盤連環壓陣，恐怕農曆新年前，50指標屋苑交投量只能徘徊在50至60宗之間窄幅橫行。