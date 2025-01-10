50指標屋苑交投創逾半年新低！利嘉閣：新盤搶焦點 二手短期仍「捱打」｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，原本預期聖誕新年假期過後樓市會轉趨活躍，而情況的確發生，惟焦點卻只集中在一手市場，二手屋苑暫時未見受惠，交投持續受壓偏軟。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(12月30日至1月5日)共錄55宗買賣個案，較前周(12月23日至12月29日)的59宗減少7%，創自去年六月中以來的二十九周新低。

九龍及新界成交下挫 港島持平

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量均有下挫，而港島區成交量則按周持平，其中新界區21個指標屋苑上周共錄19宗交投，較前周的21宗減少10%，當中麗城花園只錄得1宗買賣，按周減幅達75%；錦繡花園交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；荃灣中心及大興花園各自錄得1宗交投，分別按周減少50%。