50指標屋苑買賣上周險守100宗成交 近4周最少｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手屋苑交投面對一手大量開售進逼，加上本身貨源消化後需時補充，但按周仍能力保百宗水平，著實不俗。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(21日至27日)100宗買賣個案，較前周(14日至20日)的155宗減少35%，為近四周最少，但亦已連續四周處於百宗或以上高位。

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線回落，其中以新界區的減幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄44宗買賣，較前周的82宗減少46%，其中盈翠半島及錦繡花園各自僅錄1宗交投，按周分別減少75%及86%；名城及藍天海岸分別錄得2宗及3宗成交，各自較前周減少60%及67%；太湖花園及珀麗灣交投量由前周的分別2宗，各自減少50%至上周的1宗；嘉湖山莊期內錄得9宗買賣，較前周的16宗減少44%。