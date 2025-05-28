50指標屋苑買賣創八周新高 利嘉閣：拆息跌紓緩供樓負擔｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，拆息徐徐下降，供樓負擔獲得紓緩下，激發買家加快入市決定，50指標屋苑交投量連漲兩周，確認突破百宗水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（19/5—25/5）共錄110宗買賣個案，較前周（12/5—18/5）的100宗增加10%，創自三月底以來的八周新高。

三區全線向上 港島區增 31%

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投量全線向上，當中以港島區的增幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄21宗買賣，較前周的16宗增加31%，其中藍灣半島錄得4宗成交，較前周的2宗增加1倍；太古城及杏花村分別錄得6宗及4宗買賣，分別按周增加20%及33%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄46宗買賣，較前周的43宗增加7%，其中映灣園錄得7宗交投，較前周的4宗增加75%；嘉湖山莊交投量由前周的8宗，增加63%至上周的13宗；錦繡花園期內錄得3宗成交，按周增幅達50%。