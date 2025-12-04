50指標屋苑買賣創十三周新高 利嘉閣：發展商延推新盤 焦點重投二手市場｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，不少買家欲趁在接近年尾假期來臨前加快入市，而上周一手新盤因發展商延後推出而令焦點重投二手市場，帶動指標屋苑交投上闖九月以來的新高。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（24/11—30/11）共錄118宗買賣個案，較前周（17/11—23/11）的116宗再增加近2%，創九月初以來的十三周新高，而50指標屋苑交投已連續七周穩企於一百宗以上。

三區兩升一跌 新界區按周減 6%

按地區劃分，上周港島區及九龍區指標屋苑交投量均有增長，新界區則按周略減，當中港島區8個指標屋苑上周共錄21宗買賣，較前周的18宗增加17%，其中藍籌屋苑太古城連錄9宗成交，按周增幅達50%；康怡花園及嘉亨灣各錄3宗及1宗交投，分別按周持平。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄48宗交投，較前周的46宗增加4%，當中美孚新村交投量由前周的4宗，急增2倍至上周的12宗；海濱南岸期內錄得2宗買賣，按周增幅達1倍；都會駅及維港灣各錄3宗成交，分別較前周增加50%；將軍澳中心成交量由前周的4宗，增加25%至上周的5宗。