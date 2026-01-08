50指標屋苑買賣按周再跌10% 利嘉閣：連跌三周 創二十周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，延續年底不少市民趁節慶假期外遊，二手交投仍然淡靜，出現連周回落的現象。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（29/12—4/1）共錄86宗買賣個案，較前周（22/12—28/12）的96宗減少10%，連減三周並創自今年八月中以來的二十周新低。

三區兩跌一升

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙減少，新界區則按周增加，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄29宗交投，較前周的40宗減少28%，當中黃埔花園交投量由前周的8宗，大減88%至上周的1宗；將軍澳中心期內錄得2宗買賣，按周減幅達50%；麗港城上周錄得3宗成交，較前周的5宗減少40%。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄19宗買賣，較前周的23宗減少17%，其中康怡花園錄得4宗成交，按周減幅達43%；太古城交投量由前周的8宗，減少25%至上周的6宗。