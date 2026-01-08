50指標屋苑買賣按周再跌10% 利嘉閣：連跌三周 創二十周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，延續年底不少市民趁節慶假期外遊，二手交投仍然淡靜，出現連周回落的現象。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（29/12—4/1）共錄86宗買賣個案，較前周（22/12—28/12）的96宗減少10%，連減三周並創自今年八月中以來的二十周新低。
三區兩跌一升
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙減少，新界區則按周增加，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄29宗交投，較前周的40宗減少28%，當中黃埔花園交投量由前周的8宗，大減88%至上周的1宗；將軍澳中心期內錄得2宗買賣，按周減幅達50%；麗港城上周錄得3宗成交，較前周的5宗減少40%。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄19宗買賣，較前周的23宗減少17%，其中康怡花園錄得4宗成交，按周減幅達43%；太古城交投量由前周的8宗，減少25%至上周的6宗。
「零成交」屋苑較前周增8%
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄38宗買賣，較前周的33宗增加15%，其中名城交投量由前周的1宗，急增3倍至上周的4宗；灝景灣及碧堤半島分別錄得2宗成交，按周各自增加1倍；嘉湖山莊及柏慧豪園分別錄得5宗及3宗買賣，各自按周增加67%及50%；YOHO Town及映灣園各錄4宗交投，按周分別增加33%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的13個增加8%，當中九龍區及新界區分別佔9個及4個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮指出，新界大型新盤開售在即，市場收票踴躍，搶去不少焦點，二手市場略見受壓，不過本周不少之前外遊市民已重返市場，相信二手屋苑在新盤正式開售前仍有成交空間，冀本周可以止跌回穩，後市則視乎新盤推售批次而有起伏。