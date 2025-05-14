50指標屋苑買賣按周回落9% 利嘉閣：料可再向百宗水平進發｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手屋苑盤源消化後需時補充，故按周買賣交投量出現反覆上落的情況，但大致能維持在逾八十宗以上的相對較高水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（5/5—11/5）共錄83宗買賣個案，較前周（28/4—4/5）的91宗回落9%。

港島新界雙雙下挫 九龍區按周增 9%

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，九龍區則按周增加，其中港島區8個指標屋苑上周共錄9宗買賣，較前周的18宗減少50%，其中藍籌屋苑太古城錄得2宗成交，較前周的8宗減少75%；杏花村交投量則由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄36宗買賣，較前周的38宗減少5%，其中沙田第一城、麗城花園及錦繡花園分別僅錄1宗成交，各自按周減少67%；大興花園及藍天海岸交投量各自由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。