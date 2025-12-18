50指標屋苑買賣按周微升3% 利嘉閣：連續九周錄逾百宗水平｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周雖然有不少新盤重新啟動銷售，但二手市場卻不跌反升，反映整體樓市氣氛恢復，並料可延續近月旺勢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（8/12—14/12）共錄104宗買賣個案，較前周（1/12—7/12）的101宗增加3%，雖為近五周次低，但已經連續九周錄逾百宗水平。
三區兩升一跌 新界區按周減5%
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙增加，新界區則按周略減，當中港島區8個指標屋苑上周共錄17宗買賣，較前周的14宗增加21%，其中杏花邨期內錄得4宗成交，按周增幅達1倍；太古城及康怡花園各自錄得5宗成交，分別較前周增加25%及67%。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄48宗交投，較前周的46宗增加4%，當中海逸豪園交投量由前周的2宗，急增2.5倍至上周的7宗；都會駅期內錄得2宗買賣，較上周的1宗增加1倍；黃埔花園期內成交量由前周的8宗，增加25%至上周的10宗。
12個屋苑錄「零成交」 按周減14%
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄39宗買賣，較前周的41宗減少5%，其中灝景灣及錦繡花園分別錄得2宗及1宗成交，按周各自減少67%；荃灣中心及盈翠半島各錄1宗交投，分別按周減少50%；映灣園交投量由前周的6宗，減少33%至上周的4宗；YOHO Town期內錄得5宗買賣，較前周的6宗減少17%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有12個屋苑錄得「零成交」，較前周的14個減少14%，當中九龍區及新界區分別佔5個及4個屋苑，港島區則佔3個。
陳海潮：聖誕及元旦節慶假前黃金入市時機 料交投量保持高位窄幅波動
陳海潮指出，立法會選舉塵埃落定，新盤再度出擊，帶旺整體樓市氣氛，而上周四美國再度減息，港銀雖未跟隨，但目前供樓負擔相對減輕，而明年仍處低息環境，故料可帶動一手及二手買賣並駕齊驅。本周為年底聖誕及元旦節慶假前的黃金入市時機，相信指標屋苑交投量仍可保持在百宗左右的水平行進，在相對高位窄幅波動。