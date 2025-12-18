50指標屋苑買賣按周微升3% 利嘉閣：連續九周錄逾百宗水平｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周雖然有不少新盤重新啟動銷售，但二手市場卻不跌反升，反映整體樓市氣氛恢復，並料可延續近月旺勢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（8/12—14/12）共錄104宗買賣個案，較前周（1/12—7/12）的101宗增加3%，雖為近五周次低，但已經連續九周錄逾百宗水平。

三區兩升一跌 新界區按周減 5%

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙增加，新界區則按周略減，當中港島區8個指標屋苑上周共錄17宗買賣，較前周的14宗增加21%，其中杏花邨期內錄得4宗成交，按周增幅達1倍；太古城及康怡花園各自錄得5宗成交，分別較前周增加25%及67%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄48宗交投，較前周的46宗增加4%，當中海逸豪園交投量由前周的2宗，急增2.5倍至上周的7宗；都會駅期內錄得2宗買賣，較上周的1宗增加1倍；黃埔花園期內成交量由前周的8宗，增加25%至上周的10宗。