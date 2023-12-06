50指標屋苑買賣按周微增 利嘉閣：超低迷狀況已改善 料60餘宗水平徘徊｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，「減辣」效應對市場的刺激作用雖然不太明顯，但亦有一定支持作用，二手市場交投縱然隨一手推盤而有起伏，但較「減辣」前的超低迷狀況已見改善。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(11月27日至12月3日)共錄64宗買賣個案，較前周(11月20日至11月26日)的63宗增加2%，連續兩周於60餘宗水平爭持。

三區升跌各異 都會 駅 破零宗悶局

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投走勢各異，其中以九龍區成交量的升幅最大，該區21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，較前周的24宗增加13%，其中都會駅的交投變化顯著，上周共錄3宗買賣，突破前周零宗悶局；而淘大花園、新都城、美孚新村及德福花園均按周增添2宗，於上周分別錄2至3宗買賣不等。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄27宗交投，與前周持平，當中嘉湖山莊交投最為活躍，上周共錄5宗成交，較前周的1宗急增4宗或4倍；緊隨其後的名城錄4宗買賣，按周升33%。然而，錦繡花園於上周錄3宗買賣，較前周的5宗銳減40%或2宗；而YOHO Town宗數變化更明顯，由前周的3宗，急挫至上周「捧蛋」，為同期區內宗數減量最多的一員。