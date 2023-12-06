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地產
2023-12-06 21:00:00

50指標屋苑買賣按周微增 利嘉閣：超低迷狀況已改善 料60餘宗水平徘徊｜二手市況

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50指標屋苑買賣按周微增 利嘉閣：超低迷狀況已改善 料60餘宗水平徘徊｜二手市況

九龍成交錄三區中升幅最大，按周增13%，都會駅升幅最標青。（資料圖片）

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，「減辣」效應對市場的刺激作用雖然不太明顯，但亦有一定支持作用，二手市場交投縱然隨一手推盤而有起伏，但較「減辣」前的超低迷狀況已見改善。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1127日至123)共錄64宗買賣個案，較前周(1120日至1126)63宗增加2%，連續兩周於60餘宗水平爭持。

50指標屋苑買賣按周微增 利嘉閣：超低迷狀況已改善 料60餘宗水平徘徊｜二手市況

全港50個指標屋苑於上周共錄64宗買賣個案，按周微增1宗或2%。

三區升跌各異 都會破零宗悶局

按地區劃分，上周港島、九及新界三區指標屋苑交投走勢各異，其中以九龍區成交量的幅最，該區21個指標屋苑上周共錄27買賣較前的24宗增加13%，其都會的交投變化顯著，上周共錄3宗買賣，突破前周零宗悶局；而淘大花園、新都城、美孚新村及德福花園均按周增添2宗，於上周分別錄2至3宗買賣不等。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄27宗交投，與前周持平，當中嘉湖山莊交投最為活躍，上周共錄5宗成交，較前周的1宗急增4宗或4倍；緊隨其後的名城錄4宗買賣，按周升33%。然而，錦繡花園於上周錄3宗買賣，較前周的5宗銳減40%或2宗；而YOHO Town宗數變化更明顯，由前周的3宗，急挫至上周「捧蛋」，為同期區內宗數減量最多的一員。

 

50指標屋苑買賣按周微增 利嘉閣：超低迷狀況已改善 料60餘宗水平徘徊｜二手市況 50指標屋苑買賣按周微增 利嘉閣：超低迷狀況已改善 料60餘宗水平徘徊｜二手市況

港島險守雙位數成交 「捧蛋」屋苑錄14

至於，港島區8個指標屋苑上周僅錄10宗成交，較前周的12宗減少17%，險守雙位數防線，其中南豐新邨交投再現沉寂，於上周未聞成交；康怡花園及藍灣半島各錄1宗買賣，成交量按周砍半；太古城於期內錄2宗成交，較前周減少33%

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，與前周數量一致，當中九龍區及新界區分別佔7個及6個屋苑，港島區則佔1個。

50指標屋苑買賣按周微增 利嘉閣：超低迷狀況已改善 料60餘宗水平徘徊｜二手市況

港島區8個指標屋苑上周僅錄10宗成交，南豐新村交投再現沉寂。（資料圖片）

陳海潮：新盤仍將成為最大焦點

陳海潮指出，近期二手市場雖然受制一手新盤推售而表現得較陰晴不定，反覆上落，但相比起「減辣」前最低迷時期的按周只有40餘至50餘宗成交已見好轉。未來數周相信新盤仍將成為最大焦點，但在新盤反應熾熱帶動下，包括二手在內的整體樓市亦可受惠；預期本周二手交投可繼續保持平穩，在60餘宗水平窄幅徘徊。

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