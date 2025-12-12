50指標屋苑買賣按周減19% 利嘉閣：創十月中以來八周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，大埔宏福苑大火後，一手延推新盤，二手市場氣氛亦略為轉淡，而且上周全城焦點集中在立法會選舉及靜觀美國議息結果，令指標屋苑交投量有所回落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（1/12—7/12）共錄96宗買賣個案，較前周（24/11—30/11）的118宗減少19%，創十月中以來的八周新低。

三區 交投量全線下降

按地區劃分，上周港島、九龍及新界區指標屋苑交投量全線減少，當中以港島區的減幅較為顯著，該區8個指標屋苑上周共錄13宗買賣，較前周的21宗減少38%，其中杏花村期內僅錄1宗成交，按周減幅達67%；藍籌屋苑太古城則錄得4宗成交，較前周的9宗減少56%；藍灣半島交投量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄38宗買賣，較前周的49宗減少22%，其中新港城及荃灣中心各錄1宗成交，分別按周減少75%及67%；嘉湖山莊交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；盈翠半島、錦繡花園及藍天海岸分別錄得2宗、3宗及1宗買賣，按周各自減少50%；名城及沙田第一城各錄2宗及4宗成交，分別按周減少33%及20%。