50指標屋苑買賣按周減19% 利嘉閣：創十月中以來八周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，大埔宏福苑大火後，一手延推新盤，二手市場氣氛亦略為轉淡，而且上周全城焦點集中在立法會選舉及靜觀美國議息結果，令指標屋苑交投量有所回落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（1/12—7/12）共錄96宗買賣個案，較前周（24/11—30/11）的118宗減少19%，創十月中以來的八周新低。
三區交投量全線下降
按地區劃分，上周港島、九龍及新界區指標屋苑交投量全線減少，當中以港島區的減幅較為顯著，該區8個指標屋苑上周共錄13宗買賣，較前周的21宗減少38%，其中杏花村期內僅錄1宗成交，按周減幅達67%；藍籌屋苑太古城則錄得4宗成交，較前周的9宗減少56%；藍灣半島交投量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄38宗買賣，較前周的49宗減少22%，其中新港城及荃灣中心各錄1宗成交，分別按周減少75%及67%；嘉湖山莊交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；盈翠半島、錦繡花園及藍天海岸分別錄得2宗、3宗及1宗買賣，按周各自減少50%；名城及沙田第一城各錄2宗及4宗成交，分別按周減少33%及20%。
「零成交」屋苑按周增40%
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄45宗交投，較前周的48宗減少6%，當中都會駅交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；將軍澳中心期內錄得2宗買賣，按周減少60%；新都城及維港灣各錄3宗及2宗成交，分別較前周減少25%及33%；美孚新村成交量由前周的12宗，減少8%至上周的11宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的10個增加40%，當中九龍區及新界區分別佔6個屋苑，港島區則佔2個。
陳海潮指出，本周前段由於尚待議息結果公布，加上二手市場價格已有所上升，且筍盤貨源亦待補充，故料本周指標屋苑交投量尚需在百宗以下持續整固。不過，近日所見，新盤已陸續重新推售，配合美息年內第三度下調，相信被短暫窒礙的樓市很快便會重拾升軌，在月中的聖誕假期來臨前，或有買家趕上車而有助刺激交投，帶動一周50指標屋苑成交量再越百宗水平。