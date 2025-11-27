50指標屋苑買賣按周減8% 利嘉閣：多個新盤熱賣沽清 搶盡市場焦點｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，多個新盤在上周中不論是次輪或首批均熱賣並能沽清，可謂搶盡市場焦點，同期二手屋苑交投只是輕微回軟，表現絕不失禮。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（17/11—23/11）共錄106宗買賣個案，較前周（10/11—16/11）的115宗減少8%，惟50指標屋苑交投已連續六周穩企在一百宗以上水平。

九龍區成交量按周減 19% 新界區則按周微增 2%

按地區劃分，上周港島區指標屋苑交投量按周持平、九龍區成交量減少、新界區則按周微增，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄43宗交投，較前周的53宗減少19%，當中美孚新村交投量由前周的7宗，減少57%至上周的3宗；麗港城及宇晴軒各錄2宗及1宗買賣，分別較前周減少50%。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄16宗買賣，與前周的數量相同，其中杏花村交投量由前周的1宗，急增2倍至上周的3宗；太古城及南豐新村各錄6宗及2宗成交，分別按周增加1倍；嘉亨灣則錄得1宗買賣，較前周的5宗減少80%。