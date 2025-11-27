50指標屋苑買賣按周減8% 利嘉閣：多個新盤熱賣沽清 搶盡市場焦點｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，多個新盤在上周中不論是次輪或首批均熱賣並能沽清，可謂搶盡市場焦點，同期二手屋苑交投只是輕微回軟，表現絕不失禮。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（17/11—23/11）共錄106宗買賣個案，較前周（10/11—16/11）的115宗減少8%，惟50指標屋苑交投已連續六周穩企在一百宗以上水平。
九龍區成交量按周減19% 新界區則按周微增2%
按地區劃分，上周港島區指標屋苑交投量按周持平、九龍區成交量減少、新界區則按周微增，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄43宗交投，較前周的53宗減少19%，當中美孚新村交投量由前周的7宗，減少57%至上周的3宗；麗港城及宇晴軒各錄2宗及1宗買賣，分別較前周減少50%。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄16宗買賣，與前周的數量相同，其中杏花村交投量由前周的1宗，急增2倍至上周的3宗；太古城及南豐新村各錄6宗及2宗成交，分別按周增加1倍；嘉亨灣則錄得1宗買賣，較前周的5宗減少80%。
15個屋苑錄「零成交」 按周增1.5倍
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄47宗買賣，較前周的46宗增加1宗或2%，其中YOHO Town交投量由前周的1宗，大增4倍至上周的5宗；麗城花園及灝景灣各錄3宗及4宗成交，按周增加分別達2倍及3倍；大興花園及藍天海岸分別錄得3宗及6宗買賣，各自按周增加50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有15個屋苑錄得「零成交」，較前周的6個增加1.5倍，當中九龍區及新界區分別佔7個及6個屋苑，港島區則佔2個。
陳海潮：料下月二手指標屋苑交投可保持高水平
陳海潮指出，面對近期多區新盤百花齊放的進逼，但二手指標屋苑交投仍見暢旺，已連續六周徘徊在逾百宗水平之上，反映購買力轉旺，二手市場不乏買家入市追捧。剛公布的樓價指數持續上升，租金更破歷史新高，相信在下月減息的預期再度升溫下，本月最後一周，以至下月二手指標屋苑交投可保持在高水平。