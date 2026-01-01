50指標屋苑買賣按周跌15% 利嘉閣：創近十五周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周適逢聖誕連周末長假期，節日氣氛極為濃厚，不少市場參與者均選擇暫時休戰，令二手屋苑交投略有下跌。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（22/12—28/12）共錄91宗買賣個案，較前周（15/12—21/12）的107宗減少15%，創自今年九月中以來的十五周新低。

三區兩跌一升 港島區按周增 53%

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙減少，港島區則按周增加，當中新界區21個指標屋苑上周共錄28宗買賣，較前周的42宗減少33%，其中灝景灣交投量由前周的4宗，減少75%至上周的1宗；YOHO Town及嘉湖山莊分別錄得3宗及2宗成交，按周各自減少67%；柏慧豪園期內僅錄1宗買賣，較前周的2宗減少50%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄40宗交投，較前周的50宗減少20%，當中海逸豪園交投量由前周的5宗，大減80%至上周的1宗；維港灣期內錄得2宗買賣，按周減幅達60%；維景灣畔及泓景臺各錄2宗及1宗成交，分別按周減少50%；黃埔花園及美孚新村分別錄得8宗及5宗成交，按周各自減少27%及17%。