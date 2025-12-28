50指標屋苑買賣按周跌4% 利嘉閣：市民選擇外遊 對市場的參與度降低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，臨近年底及學校假期，節日氣氛濃厚，不少業主及買家準備出發外遊，部分則提早收爐準備過節，令指標屋苑交投輕微回落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（15/12—21/12）共錄106宗買賣個案，較前周（8/12—14/12）的110宗減少4%，雖為近六周次低，但已經連續十周徘徊在一百宗以上水平窄幅上落。

三區兩跌一 持平

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙減少，九龍區則按周持平，當中港島區8個指標屋苑上周共錄14宗買賣，較前周的17宗減少18%，其中杏花邨期內僅錄1宗成交，按周減幅達75%；太古城及康怡花園各自錄得3宗及2宗交投，分別較前周減少40%及60%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄42宗買賣，較前周的43宗減少1宗或2%，其中名城的交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；柏慧豪園及映灣園分別錄得2宗成交，按周各自減少50%；沙田第一城期內錄得4宗買賣，較前周的6宗減少33%。