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地產
2023-12-14 07:00:00

50指標屋苑買賣按周跌6% 利嘉閣：臨近年底開始收爐料交投穩中放緩｜二手市況

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50指標屋苑買賣按周跌6% 利嘉閣：臨近年底開始收爐料交投穩中放緩｜二手市況

上周共有22個屋苑錄得「零成交」，包括藍籌屋苑沙田第一城。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，臨近年尾，加上本周美國作年內最後一次議息，二手市場表現相對穩定，無甚驚喜或大起伏，買賣交投一如預料維持在60餘宗窄幅徘徊。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(4日至10)共錄64宗買賣個案，較前周(1127日至123)68宗減少6%

新界區交投回落 沙田第一城「食白果」

按地區劃分，三區錄得兩升一跌，港島及九龍兩區指標屋苑上周交投量按周增加，新界區則較前周減少。新界區21個指標屋苑上周共錄23宗交投，較前周的31宗減少26%，共有9個屋苑錄得捧蛋」，包括藍籌屋苑沙田第一城。大圍名城僅錄1宗買賣，按周減幅達75%；天水圍嘉湖山莊上周共錄3宗成交，較前周的7宗減少57%鞍山新港城交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；元朗錦繡花園期內錄得2宗買賣，較前周的3宗減少33%

50指標屋苑買賣按周跌6% 利嘉閣：臨近年底開始收爐料交投穩中放緩｜二手市況

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(4日至10日)共錄64宗買賣個案，較前周(11月27日至12月3日)的68宗減少6%。

黃埔花園與太古城表現標青

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄28宗買賣，較前周的27宗增加1宗或4%，其中紅磡黃埔花園期內連錄7宗買賣，按周增幅達6倍；大角咀港灣豪庭交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；荔枝角美孚新邨上周錄得4宗成交，較前周的3宗增加33%

至於，港島區8個指標屋苑上周共錄13宗成交，較前周的10宗增加3宗或30%，其中鰂魚涌太古城錄得6宗買賣，按周大增2倍；鴨脷洲海怡半島期內錄得4宗成交，較前周的2宗增加1倍。

50指標屋苑買賣按周跌6% 利嘉閣：臨近年底開始收爐料交投穩中放緩｜二手市況

鰂魚涌太古城上周錄得6宗買賣，按周大增2倍。(資料圖片)

零成交屋苑按周增近七成

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有22個屋苑錄得「零成交」，較前周的13個增加69%，當中九龍區及新界區分別佔9個屋苑，港島區則佔4個。

陳海潮指出，新界西北新盤繼續熱推，之前兩輪銷情理想，有助激活整體樓市氣氛；不過周中美國再度議息，加上臨近年底，二手市場的買賣雙方也陸續放慢腳步，甚至開始預備收爐，故料未來兩周的50指標屋苑交投量亦在穩中輕微放緩，估計會維持在逾5060餘宗水平上落。

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50指標屋苑買賣按周跌6% 利嘉閣：臨近年底開始收爐料交投穩中放緩｜二手市況

紅磡黃埔花園上周連錄7宗買賣，按周增幅達6倍。(資料圖片)

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