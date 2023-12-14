50指標屋苑買賣按周跌6% 利嘉閣：臨近年底開始收爐料交投穩中放緩｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，臨近年尾，加上本周美國作年內最後一次議息，二手市場表現相對穩定，無甚驚喜或大起伏，買賣交投一如預料維持在60餘宗窄幅徘徊。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(4日至10日)共錄64宗買賣個案，較前周(11月27日至12月3日)的68宗減少6%。
新界區交投回落 沙田第一城「食白果」
按地區劃分，三區錄得兩升一跌，港島及九龍兩區指標屋苑上周交投量按周增加，新界區則較前周減少。新界區21個指標屋苑上周共錄23宗交投，較前周的31宗減少26%，共有9個屋苑錄得「捧蛋」，包括藍籌屋苑沙田第一城。大圍名城僅錄1宗買賣，按周減幅達75%；天水圍嘉湖山莊上周共錄3宗成交，較前周的7宗減少57%；馬鞍山新港城交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；元朗錦繡花園期內錄得2宗買賣，較前周的3宗減少33%。
黃埔花園與太古城表現標青
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄28宗買賣，較前周的27宗增加1宗或4%，其中紅磡黃埔花園期內連錄7宗買賣，按周增幅達6倍；大角咀港灣豪庭交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；荔枝角美孚新邨上周錄得4宗成交，較前周的3宗增加33%。
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄13宗成交，較前周的10宗增加3宗或30%，其中鰂魚涌太古城錄得6宗買賣，按周大增2倍；鴨脷洲海怡半島期內錄得4宗成交，較前周的2宗增加1倍。
零成交屋苑按周增近七成
此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有22個屋苑錄得「零成交」，較前周的13個增加69%，當中九龍區及新界區分別佔9個屋苑，港島區則佔4個。
陳海潮指出，新界西北新盤繼續熱推，之前兩輪銷情理想，有助激活整體樓市氣氛；不過周中美國再度議息，加上臨近年底，二手市場的買賣雙方也陸續放慢腳步，甚至開始預備收爐，故料未來兩周的50指標屋苑交投量亦在穩中輕微放緩，估計會維持在逾50至60餘宗水平上落。