50指標屋苑買賣按周跌6% 利嘉閣：臨近年底開始收爐料交投穩中放緩｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，臨近年尾，加上本周美國作年內最後一次議息，二手市場表現相對穩定，無甚驚喜或大起伏，買賣交投一如預料維持在60餘宗窄幅徘徊。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(4日至10日)共錄64宗買賣個案，較前周(11月27日至12月3日)的68宗減少6%。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(4日至10日)共錄64宗買賣個案，較前周(11月27日至12月3日)的68宗減少6%。

黃埔花園與太古城表現標青

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄28宗買賣，較前周的27宗增加1宗或4%，其中紅磡黃埔花園期內連錄7宗買賣，按周增幅達6倍；大角咀港灣豪庭交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；荔枝角美孚新邨上周錄得4宗成交，較前周的3宗增加33%。

至於，港島區8個指標屋苑上周共錄13宗成交，較前周的10宗增加3宗或30%，其中鰂魚涌太古城錄得6宗買賣，按周大增2倍；鴨脷洲海怡半島期內錄得4宗成交，較前周的2宗增加1倍。