熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 Lolly Talk CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-30 11:36:50

50指標屋苑買賣跌破60宗 創四周新低 利嘉閣：新盤收票爭奪二手客源｜二手市況

分享：
50指標屋苑買賣跌破60宗 創四周新低 利嘉閣：新盤收票爭奪二手客源｜二手市況

50指標屋苑買賣跌破60宗 創四周新低 利嘉閣：新盤收票爭奪二手客源

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新界西北大型新盤以「普天同慶價」開出後，收票即搶走不少二手市場客源，導致原本略有起色的二手屋苑交投再次失蹄。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(20日至26)共錄58宗買賣個案，較前周(13日至19)74宗減少22%，失守過去連續三周的七十宗水平，創近四周新低。

50指標屋苑買賣跌破60宗 創四周新低 利嘉閣：新盤收票爭奪二手客源｜二手市況

全港50個指標屋苑於上周共錄58宗買賣個案，失守連續三周的七十宗水平，創近四周新低。

三區交投齊跌 港島挫33%

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投全線下挫，其中以港島區成交量的減幅最大，該區8個指標屋苑上周共錄12宗買賣，較前周的18宗減少33%，當中南豐新邨期內只錄1宗買賣，按周減幅達75%；藍籌屋苑太古城交投量由前周的10宗，減少70%至上周的3宗。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄24宗交投，較前周的31宗減少23%，當中碧堤半島只錄得1宗成交，按周減幅達67%；麗城花園及藍天海岸亦各自僅錄1宗買賣，分別較前周減少50%；新港城交投量由前周的4宗，減少25%至上周的3宗。

50指標屋苑買賣跌破60宗 創四周新低 利嘉閣：新盤收票爭奪二手客源｜二手市況

南豐新村期內僅錄1宗買賣，按周減幅達75%。（資料圖片）

「捧蛋」屋苑維持17

至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄22宗成交，較前周的25宗減少12%，當中美孚新邨期內僅得1宗買賣，按周大減83%；淘大花園及麗港城各自錄得1宗買賣，按周減幅分別達67%50%；維景灣畔期內錄得3宗成交，較前周的4宗減少25%

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，與前周的數量相同，當中九龍區佔7個，包括德福花園、匯景花園、都會駅、柏景灣、港灣豪庭、昇悅居及泓景臺；新界區佔9個屋苑，分別為大埔中心、太湖花園、綠楊新邨、愉景新城、盈翠半島、大興花園、嘉湖山莊、柏慧豪園、映灣園；港島區則錄杏花邨「捧蛋」。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

50指標屋苑買賣跌破60宗 創四周新低 利嘉閣：新盤收票爭奪二手客源｜二手市況

港島區錄得杏花村「捧蛋」。（資料圖片）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受