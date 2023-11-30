50指標屋苑買賣跌破60宗 創四周新低 利嘉閣：新盤收票爭奪二手客源｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新界西北大型新盤以「普天同慶價」開出後，收票即搶走不少二手市場客源，導致原本略有起色的二手屋苑交投再次失蹄。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(20日至26日)共錄58宗買賣個案，較前周(13日至19日)的74宗減少22%，失守過去連續三周的七十宗水平，創近四周新低。

三區交投齊跌 港島挫 33%

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投全線下挫，其中以港島區成交量的減幅最大，該區8個指標屋苑上周共錄12宗買賣，較前周的18宗減少33%，當中南豐新邨期內只錄1宗買賣，按周減幅達75%；藍籌屋苑太古城交投量由前周的10宗，減少70%至上周的3宗。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄24宗交投，較前周的31宗減少23%，當中碧堤半島只錄得1宗成交，按周減幅達67%；麗城花園及藍天海岸亦各自僅錄1宗買賣，分別較前周減少50%；新港城交投量由前周的4宗，減少25%至上周的3宗。