50指標屋苑買賣連續兩周企穩70宗以上 利嘉閣：「減辣」刺激作用慢慢顯現｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在「減辣」效應加持下，二手屋苑縱然面對一手新盤低價搶灘，仍有一定捧場客，交投連續兩周處相對高位徘徊，反映整體入市信心及氣氛逐見改善。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(6日至12日)共錄73宗買賣，雖較前周(10月30日至11月5日)的77宗，減少4宗或約5%，但仍創今年6月底以來的二十周次高，並連續兩周守在七十宗以上水平。
港島及新界齊升 海怡半島按周增幅2倍
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投錄得兩增一降，其中以港島區成交量的增幅較大，該區8個指標屋苑上周共錄10宗買賣，較前周的9宗增加1宗或11%。當中海怡半島期內錄得3宗買賣，按周增幅達2倍；惟太古城及康怡花園各錄4宗及1宗成交，分別按周減少20%及50%。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄34宗交投，較前周的33宗增加1宗或3%，當中柏慧豪園期內錄得4宗買賣，按周增幅達3倍；盈翠半島及珀麗灣分別錄得2宗及4宗成交，按周各自增加1倍。
九龍交投按月少17%
九龍區21個指標屋苑上周共錄29宗成交，較前周的35宗減少17%，當中都會駅僅錄得1宗買賣，按周減幅達50%；新都城交投量由前周的6宗，減少33%至上周的4宗；麗港城期內錄得3宗成交，較前周的4宗減少25%。
此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有19個屋苑錄得「零成交」，較前周的16個增加19%，當中港島區及新界區分別佔3個及6個屋苑，九龍區則佔10個。
陳海潮稱，三大辣稅有所寬減的刺激作用正慢慢顯現，整體市場入市的動力逐步恢復，惟目前尚有利淡因素纏繞，包括高息環境、股市反覆偏軟、地皮流標等，亦牽制了交投反彈的幅度；相信月內指標屋苑的交投量將按新盤推售節奏及檔期而有相應起伏，惟盼大趨勢可維持穩中向好的格局。