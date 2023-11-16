50指標屋苑買賣連續兩周企穩70宗以上 利嘉閣：「減辣」刺激作用慢慢顯現｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在「減辣」效應加持下，二手屋苑縱然面對一手新盤低價搶灘，仍有一定捧場客，交投連續兩周處相對高位徘徊，反映整體入市信心及氣氛逐見改善。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(6日至12日)共錄73宗買賣，雖較前周(10月30日至11月5日)的77宗，減少4宗或約5%，但仍創今年6月底以來的二十周次高，並連續兩周守在七十宗以上水平。

港島及新界齊升 海怡半島按周增幅 2 倍

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投錄得兩增一降，其中以港島區成交量的增幅較大，該區8個指標屋苑上周共錄10宗買賣，較前周的9宗增加1宗或11%。當中海怡半島期內錄得3宗買賣，按周增幅達2倍；惟太古城及康怡花園各錄4宗及1宗成交，分別按周減少20%及50%。