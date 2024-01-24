50指標屋苑買賣連續兩周破90宗 創38周新高 太古城交投奪冠｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在暫時未有全新大型一手盤的競爭之下，準買家繼續於二手市場尋寶，帶動指標屋苑買賣表現理想，成交量於較高水平靠穩。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（15日至21日）共錄92宗買賣個案，較前周（8日至14日）的91宗增加1%，連升三周並創自去年五月初以來的三十八周新高。