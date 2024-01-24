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地產
2024-01-24 12:15:20

50指標屋苑買賣連續兩周破90宗 創38周新高 太古城交投奪冠｜樓市數據

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50指標屋苑買賣連續兩周破90宗 創38周新高 太古城交投奪冠｜樓市數據

50指標屋苑買賣連續兩周破90宗 創38周新高 太古城交投奪冠｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在暫時未有全新大型一手盤的競爭之下，準買家繼續於二手市場尋寶，帶動指標屋苑買賣表現理想，成交量於較高水平靠穩。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（15日至21日）共錄92宗買賣個案，較前周（8日至14日）的91宗增加1%，連升三周並創自去年五月初以來的三十八周新高。

50指標屋苑連續兩周破90宗 創38周新高 太古城交投奪冠｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周共錄92宗買賣個案，較前周的91宗增加1%，連升三周並創自去年五月初以來的三十八周新高。

港島交投獨增1.25倍  海怡半島「捧蛋」

按地區劃分，上周港島區指標屋苑的交投量按周增加，九龍及新界區則較前周減少，當中港島區8個指標屋苑上周共錄18宗成交，較前周的8宗大增1.25倍，其中藍籌屋苑太古城連錄11宗買賣，按周增幅達1.75倍，亦成為上周50指標屋苑中交投量之冠；康怡花園成交量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；海怡半島上周則錄得零成交」

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄31宗交投，較前周的34宗減少9%，當中泓景臺期內僅錄1宗買賣，按周減幅達50%；淘大花園及德福花園各錄2宗交投，分別較前周的3宗減少33%；美孚新村成交量由前周的5宗，減少20%至上周的4宗。

50指標屋苑連續兩周破90宗 創38周新高 太古城交投奪冠｜樓市數據

海怡半島於上周錄得「零成交」。（資料圖片）

上車屋苑沙田第一城減20%4

至於，新界區21個指標屋苑上周共錄43宗買賣，較前周的49宗減少12%，其中珀麗灣只錄得1宗成交，按周大減67%；大埔中心及映灣園分別錄得2宗及3宗交投，按周減幅各達50%40%；熱門上車屋苑之一的沙田第一城成交量則由前周的5宗，減少20%至上周的4宗。

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的11個增加55%，當中港島區及新界區分別佔2個及5個屋苑，九龍區則佔10個。

50指標屋苑連續兩周破90宗 創38周新高 太古城交投奪冠｜樓市數據

熱門上車屋苑之一的沙田第一城成交量則由前周的5宗，減少20%至上周的4宗。（資料圖片）

陳海潮指出，市場憧憬政府在新一份預算案中會釋出提振經濟及利民紓困措施，對樓市或會帶來沖喜作用，發展商此際保持觀望態度，暫未有大肆推出全新一手項目應市；另一方面，業主適度降價吸引買家選購承接，此消彼長下成功催旺二手交投氣氛，相信陸續會有上車客趕在農曆新年前入市，指標屋苑成交量亦可乘勢再下一城。

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