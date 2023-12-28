50指標屋苑買賣重返80宗 創26周新高 利嘉閣：未來一二手市場交替轉旺｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，臨近年底利好樓市的消息增多，而二手市場趁一手全新盤的推盤空窗期吸納之前未能成功揀選新樓的向隅客群，刺激二手交投藉機持續反彈。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（18日至24日）共錄80宗買賣個案，較前周（11日至17日）的73宗再增加10%，創自六月底以來的二十六周新高，亦是期內首度重回八十宗水平。

全港50個指標屋苑於上周共錄80宗買賣個案，較前周的73宗再增加10%，創自六月底以來的二十六周新高，亦是期內首度重回八十宗水平。

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量個別發展，其中港島區8個指標屋苑上周錄19宗成交，較前周的9宗大增1.11倍，其中杏花村連錄6宗買賣，按周增幅達5倍；藍籌屋苑太古城交投量由前周的2宗，增加1.5倍至上周的5宗；嘉亨灣及海怡半島各錄2宗交投，分別較前周的1宗增加1倍。

藍籌屋苑太古城交投量由前周的2宗，增加1.5倍至上周的5宗。（資料圖片）

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，與前周的宗數相同，其中映灣園交投量由前周的1宗，大增3倍至上周的4宗；名城及沙田第一城分別錄得2宗及6宗買賣，按周增幅各有1倍及2倍；嘉湖山莊錄得7宗成交，較前周的4宗增加75%；不過，YOHO Town期內僅錄1宗買賣，按周減少80%。

美孚新村交投量由前周的9宗，減少67%至上周的3宗。（資料圖片）

九龍交投按周跌 8% 美孚新村減少 6 宗

至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄34宗交投，較前周的37宗減少8%，當中德福花園及將軍澳廣場上周各錄1宗買賣，按周分別減少75%及67%；美孚新村交投量由前周的9宗，減少67%至上周的3宗；新都城及維港灣各錄1宗及2宗成交，按周分別減少50%；將軍澳中心期內錄得3宗買賣，較前周的5宗減少40%。

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，與前周的數量相同，當中九龍區及新界區分別佔5個及11個屋苑，港島區則佔1個。