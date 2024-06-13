50指標屋苑連續3周錄逾百宗 創8周新高 買家二手市場流連探盤｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，過去一周新盤表現較淡靜，在未有全新盤開售之下，買家續於二手市場流連探盤，刺激二手交投維持在近期相對較高水平徘徊。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(3日至9日)共錄108宗買賣個案，較前周(5月27日至6月2日)的106宗增加近2%，連續三周錄逾百宗兼創近8周新高。
沙田第一城按周增40%至7宗
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙上漲，九龍區則按周減少，當中新界區21個指標屋苑上周共錄51宗交投，較前周的39宗增加31%，其中錦繡花園連錄5宗買賣，按周大增4倍；新港城及銀湖‧天峰各錄3宗及4宗成交，分別較前周增加2倍及3倍；名城及灝景灣成交量分別由前周的2宗，各自增加50%至上周的3宗；沙田第一城期內共錄7宗買賣，按周增幅達40%；碧堤半島及YOHO Town各錄5宗交投，分別按周增加25%。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄22宗買賣，較前周的20宗增加10%，其中康怡花園成交量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；不過，藍灣半島期內未聞交投，暫時「捧蛋」。至於藍籌屋苑太古城交投由前周的9宗，按周減少11%至8宗。
美孚新邨交投大減六成
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄35宗成交，較前周的47宗減少26%，其中將軍澳廣場及都會駅各自錄得1宗買賣，按周分別減少67%及75%；美孚新村交投量由前周的10宗，大減60%至上周的4宗；淘大花園、昇悅居及泓景臺各錄1宗成交，按周分別減少50%；麗港城交投量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，與前周數量相同，當中九龍區及新界區各佔7個及6個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮指出，過去一段時間，面對一手新盤不斷以低價搶灘，陸續亦有更多二手業主願意擴大議價空間，造就在全新盤空窗期之下，購買力回流二手屋苑入市筍盤。目前買家表現較審慎觀望，不過若優質二手住宅業主願意減價，也能吸引買家入市，預計短期內情況相若，一二手交投維持此消彼長的走勢。