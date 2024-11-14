50指標屋苑連續6周企穩百宗以上 按周少20% 三區交投全線下挫｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上星期為「超級周」，包括有美國總統選舉、議息及人大常委會議三大市場密切關注事項，因此不少置業人士都採取觀望策略，縱然如此，一周50大屋苑亦能錄得過百宗交投，反映市況穩定向好。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(11月4日至11月10日)共錄110宗買賣個案，較前周(10月28日至11月3日)的137宗減少20%，為近四周最少，但已連續六周企穩百宗以上水平。

全港50個指標屋苑於上周(11月4日至11月10日)共錄110宗買賣個案，較前周(10月28日至11月3日)的137宗減少20%，為近四周最少，但已連續六周企穩百宗以上水平。

嘉湖山莊上周錄5宗買賣 按周少64%

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線下挫，其中以九龍區的減幅較顯著，該區21個指標屋苑上周共錄45宗成交，較前周的67宗減少33%，當中黃埔花園及泓景臺各自僅錄1宗買賣，分別按周減少88%及67%；麗港城、新都城及維港灣分別錄得2宗、1宗及1宗交投，各自按周減少50%；淘大花園及都會駅各錄4宗及3宗交投，分別按周減少33%及40%；將軍澳中心及美孚新村期內各錄6宗及8宗買賣，按周分別減少14%及20%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄45宗買賣，較前周的49宗減少8%，其中銀湖‧天峰只得1宗成交，按周減少67%；嘉湖山莊期內錄得5宗買賣，較前周的14宗減少64%；愉景新城、YOHO Town及藍天海岸分別錄得1宗、2宗及2宗交投，各自按周減少50%；沙田第一城交投量由前周的7宗，減少14%至上周的6宗。