50指標屋苑｜上周錄60宗買賣 近12周最少 減息落實前 二手業主惜售觀望

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月首周即遇上今年首個八號風球，受天氣不穩影響，加上發展商趁減息前加快推出新盤餘貨競爭，均令二手屋苑交投略為轉靜。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(2日至8日)共錄60宗買賣個案，較前周(8月26日至9月1日)的87宗減少31%，創自六月中以來的12周新低。

太古城交投減至 2 宗 按周少 67% 按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線下挫，當中以九龍區的減幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄22宗成交，較前周的39宗減少44%，其中新都城及維景灣畔各自僅錄1宗買賣，分別按周減少80%及67%；維港灣及美孚新村期內分別錄得1宗及3宗交投，各自較前周減少50%；淘大花園交投量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。 港島區方面，8個指標屋苑上周共錄11宗交投，較前周的17宗減少35%，其中康怡花園只錄得1宗成交，按周大幅減少75%；藍籌屋苑太古城於上周共錄2宗買賣，較前周的6宗減少67%；藍灣半島及海怡半島期內暫未聞交投，雙雙「捧蛋」。