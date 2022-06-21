592伙涵蓋一至三房 凱柏峰I最細291方呎

一手焦點項目即將出擊，新盤氣氛再升溫。由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城第11期發展項目凱柏峰I (Villa Garda I)，昨公布已取得預售樓花同意書，隨即上載售樓說明書，單位實用面積由291方呎起。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目短期內開放示範單位及公布首張價單。

日出康城第11期將分三期發展，提供1,880伙。凱柏峰I涉592伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎291至995方呎；其中標準一房單位佔176伙，面積由329至337方呎；標準兩房提供353伙，面積448至561方呎；標準三房單位涉44伙，面積721方呎。另備19伙特色戶，面積介乎291至995方呎。最細單位為1A座9樓D室，面積291方呎，連64方呎平台，採一房間隔；最大單位為1B座62樓A室，面積995方呎，連200方呎平台及812方呎天台，三房間隔，3間房睡同向南。該盤預計入伙日期2024年11月15日。

必嘉坊．曦匯加推68伙

恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯昨加推68伙，面積180至369方呎，維持最高5%折扣優惠，折實價468.8萬至889.68萬元。另外，新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第1期將於周五(24日)推售全盤最後72伙，周四(23日)截票，今批72伙涵蓋開放式至三房，面積217至661方呎。以最高17.5%折扣優惠計，折實價由384.78萬元起，折實呎價16,693元起。