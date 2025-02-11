6年前入市屯門及青衣兩房 今止蝕斬纜齊輸百萬(有圖)｜二手市況

世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，屯門黃金海岸3座中層B室，實用面積約576方呎，兩房間隔，坐向西南，望海景，室內附企理裝修。據了解，原叫價480萬元，獲用家洽購，最後減價60萬元或約12.5%，以420萬元易手，呎價約7,292元。

青衣藍澄灣兩房劈價 107 萬易主

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業指，青衣藍澄灣2座低層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔。去年1月放盤，叫價580萬元，最終累減107萬元或約18.5%，以473萬元沽出，呎價約9,693元。

許偉業透露，買家為「90後」年輕客，買樓成家立室，惟資金不足需靠家人幫手及需承造八成按揭，早前已看中上址，由於要銀行預先批核，一直不敢還價落實，隨著一個多月過去，業主心態有所改變，有意轉售為租，買家著急懇求業主給予多一些時閒，表示待銀行批出貸款便會主動單邊落訂，更由原本出價460萬元提價至470萬元。但業主收到訊息後表示仍需考慮，買家恐防生變，但不敢打擾家人，私自主動再提價至473萬元。業主得知買家年齡不過30歲，自己也曾年青過，所以考慮一晚便答應簽約沽出。