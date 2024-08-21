6月中原城市租金回報率創9年半新高 10屋苑報4厘及以上｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年6月CRI回報率最新報3.22厘，按月升0.09個百分點。進入暑期租賃旺季，租務成交持續活躍，租金升幅擴大，同期樓價繼續調整下跌，推動八大回報率連續2個月齊升。CRI回報率連升2個月共0.13個百分點，創9年半新高，重上2014年12月時水平。在用家需求強勁及租盤短缺下，租金穩步上升，而樓價走勢窄幅偏軟，短期回報率有望企穩3.2厘以上水平。

2024年6月H按息高企於4.12厘水平，同期租金回報率低H按息0.905厘，兩者差距繼續收窄。9月減息在望，CRI回報率向好，與H按息的差距相信可逐步收窄。自2022年9月起，H按息已經連續22個月高於回報率。