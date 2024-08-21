6月中原城市租金回報率創9年半新高 10屋苑報4厘及以上｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年6月CRI回報率最新報3.22厘，按月升0.09個百分點。進入暑期租賃旺季，租務成交持續活躍，租金升幅擴大，同期樓價繼續調整下跌，推動八大回報率連續2個月齊升。CRI回報率連升2個月共0.13個百分點，創9年半新高，重上2014年12月時水平。在用家需求強勁及租盤短缺下，租金穩步上升，而樓價走勢窄幅偏軟，短期回報率有望企穩3.2厘以上水平。
2024年6月H按息高企於4.12厘水平，同期租金回報率低H按息0.905厘，兩者差距繼續收窄。9月減息在望，CRI回報率向好，與H按息的差距相信可逐步收窄。自2022年9月起，H按息已經連續22個月高於回報率。
港島租金回報率創逾11年新高
2024年6月份CRI_Mass回報率報3.38厘，按月升0.09個百分點，創2014年11月後新高。CRI(中小型單位)回報率報3.35厘，按月升0.09個百分點，創2014年9月後新高。CRI(大型單位)回報率報2.56厘，按月升0.05個百分點，創2016年7月後新高。
四區方面，九龍CRI_Mass回報率報3.41厘，按月升0.11個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.41厘，按月升0.10個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.43厘，按月升0.08個百分點。港島CRI_Mass回報率報3.29厘，按月升0.07個百分點。九龍、新界東及新界西回報率，分別創2014年10月、11月及12月後新高，港島回報率則創2013年4月後新高。
2024年上半年計，CRI回報率升0.15個百分點，CRI_Mass回報率升0.18個百分點，CRI(中小型單位)回報率升0.17個百分點，CRI(大型單位)回報率升0.05個百分點，港島回報率升0.17個百分點，九龍回報率升0.18個百分點，新界東回報率升0.18個百分點，新界西回報率升0.20個百分點。
租金回報達4厘屋苑按月增4個
在138個成份屋苑中，6月份租金回報達4厘或以上的屋苑有10個，較5月增加4個。回報率較高的包括：嘉輝花園4.86厘，得寶花園4.67厘，美景花園4.23厘，黃埔新村4.23厘，嘉薈軒4.1厘，河畔花園4.07厘，荃威花園4.06厘，新港城4.02厘，淘大花園4.01厘，南豐新村4.00厘。
主要屋苑回報方面，杏花村3.75厘，海怡半島3.46厘，康怡花園3.32厘，太古城3.21厘，美孚新村3.98厘，黃埔花園3.60厘，新都城3.57厘，麗港城3.44厘，沙田第一城3.93厘，太湖花園3.61厘，迎海3.09厘，名城3.02厘，映灣園3.66厘，嘉湖山莊3.40厘，尚悅3.36厘，Yoho Town 3.07厘。
中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公布兩個月前的數字。周二(19日)公布的數字，是反映2024年6月份的私人住宅租金回報率走勢。