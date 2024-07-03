6月價量齊大跌 接近抵銷撤辣後升幅 利嘉閣：料7月續萎縮｜樓市走勢

據土地註冊處數據所得，今年6月份全港共錄5,261宗樓宇買賣登記(數字主要反映5月中旬至6月上旬的樓市實際狀況)，較5月份的7,378宗回落29%，連挫兩月，暫守住5,000宗之上水平，為近3個月新低；而月內整體物業登記總值錄得412.61億元，按月相應大跌34%，量值均由撤辣後的高峰，回落至接近打回原形。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，高息環境對置業意欲影響甚大，加上股市再度偏軟，市場入市動力明顯放緩，交投恐仍會輾轉下試低位。

上月一手跌最慘

上月一手私樓買賣登記量跌幅最劇烈，一方面是購買力已被早前推出的新盤大量吸納，出現後勁不繼情況，而期內發展商亦相應放慢推盤步伐。總結6月份一手私樓買賣宗數大減至930宗，按月挫51%，買賣登記總值也急降56%，僅錄得123.96億元。至於6月份一手私樓登記量最多的首3個新盤，依次為元朗THE YOHO HUB II (錄318宗)、朗賢峯2B期 (錄43宗)及PARK SEASONS (錄39宗)。