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2024-06-18 20:00:00

6月公居屋第二市場交投降溫 柴灣「巨無霸」居屋5球有找平賣

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6月公居屋第二市場交投降溫 柴灣「巨無霸」居屋5球有找平賣

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樓市觀望氣氛轉濃，連帶公居屋第二市場交投降溫。據香港房屋委員會最新數據顯示，6月份上半月未補價第二市場公屋及居屋成交宗數合共錄得40宗，較上月同期的74宗大幅減少約46%。同時，房委會修訂5月份成交宗數為538宗，較4月份的850宗跌近37%

6月份市場錄得一宗「巨無霸」居屋成交，為柴灣樂翠臺1座中層A室，實用面積約862方呎，屬三房一套設計，為該屋苑最大呎數單位，外望景觀開揚，有少海景，以496萬元(未補地價)成交，呎價約5,754元。據悉，此單位在市場放盤有約1年，最初開價780萬元，多次調低叫價後，累減284萬元或約36%終獲承接。

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樂翠臺位於柴灣泰民街，屬本港私人參建居屋之一，由房委會及新世界(017)發展，由3座物業組成，提供978伙，單位實用面積介乎577862方呎，當中最大單位(862方呎)為連主人套房間隔，屬全港最大的居屋單位設計。屋苑向來成交疏落，於20202023年連續4年錄得零成交；屋苑對上一宗成交亦為同類大單位，上月以480萬元沽出，呎價約5,568元。

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尚翠苑中層戶呎售10589元

至於荃灣新晉居屋尚翠苑於本月錄得一宗未補價成交，為實用面積約438方呎中層戶，以463.8萬元沽出，呎價約10,589元。上月成交金額最高單位為沙田愉翠苑一個實用面積約663方呎低層戶，以615萬售出，呎價約9,276元。

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荃灣居屋尚翠苑。(資料圖片)

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