6月公居屋第二市場交投降溫 柴灣「巨無霸」居屋5球有找平賣

樓市觀望氣氛轉濃，連帶公居屋第二市場交投降溫。據香港房屋委員會最新數據顯示，6月份上半月未補價第二市場公屋及居屋成交宗數合共錄得40宗，較上月同期的74宗大幅減少約46%。同時，房委會修訂5月份成交宗數為538宗，較4月份的850宗跌近37%。 6月份市場錄得一宗「巨無霸」居屋成交，為柴灣樂翠臺1座中層A室，實用面積約862方呎，屬三房一套設計，為該屋苑最大呎數單位，外望景觀開揚，有少海景，以496萬元(未補地價)成交，呎價約5,754元。據悉，此單位在市場放盤有約1年，最初開價780萬元，多次調低叫價後，累減284萬元或約36%終獲承接。

樂翠臺位於柴灣泰民街，屬本港私人參建居屋之一，由房委會及新世界(017)發展，由3座物業組成，提供978伙，單位實用面積介乎577至862方呎，當中最大單位(862方呎)為連主人套房間隔，屬全港最大的居屋單位設計。屋苑向來成交疏落，於2020至2023年連續4年錄得零成交；屋苑對上一宗成交亦為同類大單位，上月以480萬元沽出，呎價約5,568元。