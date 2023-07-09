6月工商舖買賣價量齊跌 全月僅錄約308宗 金額上半年單月最差

6月份美國聯儲局宣布維持利率不變，為15個月以來首次暫停加息，惟基準利率仍然處於2007年8月以來的最高水平，該局亦預計於年内有機會兩次加息，反映加息周期仍未結束，本港利率仍會持續高企，投資者對此抱持觀望及防守態度，整體買賣成交未能如預期般反彈。

6 月商舖表現最差 據中原(工商舖)資料顯示，6月份共錄得約308宗工商舖買賣成交，當中商舖表現最強差人意，宗數較按月下跌幅度最大。該行認為，通關後投資者陸續重返市場，惟息口因素導致市場前景不明朗，而優質盤源及減價盤陸續被消化，致使6月份工商舖買賣價量齊跌，但相信隨著政府積極推動振興經濟措施，可逐步提升投資者入市信心，對工商舖前景樂觀。

6 月成交金額 創上半年單月新低 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，6月份市場共錄得約308宗工商舖買賣成交，按月減少約11宗或3%，持續3個月錄得跌幅。成交金額方面，6月份錄得約38.24億元，按月跌約7%，創上半年單月新低，主因6月份欠缺相對較大額的買賣成交支持，僅錄得個別逾億元成交，涉及共約10億元，宗數及金額對比去年同期分別減少約五成及六成。此外，月内大手交投淡靜，最大宗買賣成交為嘉華國際以約4.68億元，向越南富商朱立基購入天后英皇道31至33號全幢酒店項目。

工廈買賣宗數 佔總數逾六成 他續指，6月成交量以工廈物業較為突出，共錄得約206宗工廈買賣個案，佔總成交宗數逾六成。事實上，月内亦可見投資者轉投工商物業的蹤影，其中資深舖位投資者余旻修，新近以6,985萬元購入葵涌億萬工業中心5樓全層，涉及面積約27,940方呎，料可享回報逾4厘。而余旻修接受訪問時更透露，由於本身看好工廈潛力，故首次涉足工廈投資市場，並計畫繼續物色工商物業，足見工廈投資價值備受肯定。

商舖跌幅最大 按月跌約一成 商舖市場方面，6月份錄得約66宗買賣成交，較上月75宗跌約一成，為跌勢最明顯之範疇，成交金額按月由16.85億元，下跌至約14.63億元，跌幅約13%。雖然成交宗數及金額均下跌，但受到多位著名舖位投資者獲利離場消息帶動，月内沽貨氣氛仍見熾熱，當中最為矚目成交為「磁帶大王」陳秉志，以約5,550萬元沽出觀塘開源道68號觀塘廣場地下G20至25號舖，物業建築面積約1,687方呎，成交呎價約3.29萬元。據悉，陳秉志於2004年共斥資約1,305萬元購入上址，現帳面大賺4,245萬元，物業升值約3.3倍。至於商廈市場買賣表現持續低迷，宗數在低位徘徊，全月僅錄得約36宗買賣個案，按月輕微下跌3宗，成交金額亦由約8.06億元，減少至約7.76億元。

第3季料商舖看俏 潘志明預測，在第3季工商舖買賣表現中，仍看好商舖，主因暑假將至，加上第二輪消費券出場，消費市道將漸見起色，料會為舖市帶來正面推動力。此外，由於工廈物業抗跌力高，入場費較細，將會吸引小試牛刀投資者入市。至於寫字樓市場，則取決於息口及全球經濟因素，觀望氣氛持續濃厚，料會繼續淡靜。整體而言，隨著政府會繼續推行措施帶動經濟市道，將有利工商舖市場交投，預測未來數月成交量可穩步上揚。