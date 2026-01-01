屋企越坐越凍？窗簾/地板/燈光等5個家居保暖方法

香港的冬天雖然好似越來越短，但每當寒流來襲，伴隨而來的冷空氣總令人難以忍受。不少人以為開暖爐、暖氣是唯一選擇，但其實治標不如治本。與其臨急抱佛腳，不如在裝修設計階段就做好準備。一個好的空間設計，不但能在冬天有效保暖，更可以兼顧夏天時的涼爽舒適，甚至節省能源開支。裝修佬建議五個實用的家居保暖設計方法，助你冬日家居抗低溫。

1. 活用窗簾：冬夏兩季，輕鬆切換家居溫度與風格 玻璃窗是室內熱量散失最主要的地方，尤其在寒冷的晚上，室內的暖氣很容易透過玻璃流失。因此，窗簾便成為調節室內溫度的第一道防線。一個聰明的做法，是為家居準備冬、夏兩套窗簾。

冬季窗簾 選擇質地厚重、織法密集的布料，例如棉麻、絨布或遮光布。這些物料能有效阻擋室外冷空氣滲入，並將室內的暖空氣留住。顏色方面，可以挑選深啡、暖橙、酒紅等暖色系，在視覺上營造溫暖窩心的感覺。 夏季窗簾 則可換上輕薄的紗簾或淺色布簾，方便通風之餘，亦能阻隔過多的紫外線，保持室內清爽。 白天陽光普照時，應拉開厚窗簾，讓陽光這位「天然暖爐」盡情照射入屋，提升室溫；到了晚上，則拉上窗簾保溫。更換窗簾不單是功能上的需要，更是轉換家居風格最簡單直接的方法，同時方便換季時拆下清洗，確保家居衛生，絕對是一舉三得。

2. 鋪設木地板：告別冰冷磁磚，踏出溫暖第一步 相信很多人都有經驗，在冬天赤腳走在磁磚地上，那種由腳底傳來的冰冷感實在不好受。這是因為磁磚的熱傳導效率高，容易令熱力快速散失，難以保溫。想改善這個問題，鋪設木地板是極佳的選擇。 木材的熱傳導率遠比磁磚低，保溫效果更佳。當你踏上木地板時，會感覺到一種溫潤、實在的質感，而非磁磚的冰冷。無論是實木地板、複合地板還是纖維地板，其天然的木紋與色澤，都能為家居空間注入溫馨、舒適的氛圍，從視覺和觸感上雙重提升暖意。若家中已鋪設磁磚又不想大興土木，在客廳或睡房等主要活動區域加上一張厚實的地氈，亦是快速有效的折衷方法，能即時隔絕地面的寒氣。

3. 善用色彩與燈光：營造溫暖的視覺心理學 人的感官會互相影響，視覺上的溫暖感，往往能轉化為體感上的舒適。在室內設計中，色彩與燈光是營造氛圍的關鍵。 暖色調牆身與家品 如果正計劃裝修，不妨考慮將牆身漆上米白、淺啡、淡黃等暖色調。相比起純白或灰色的冷冽感，暖色調能讓人聯想到陽光與溫暖。在家具和家飾品的選擇上，也可以多採用布藝梳化、木質茶几、橙色或棕色的抱枕，增添空間的暖意。 調校燈光色溫 燈光是另一個重要的元素。選擇色溫較低 (約3300K以下) 的暖黃光燈膽，能營造出柔和、溫馨、穩重的氛圍，特別適合在晚間使用。昏黃的燈光能讓整個空間看起來更溫暖，有效驅散冬日的清冷感。

4. 門窗密封性：堵截冷風滲入的關鍵細節 即使室內保暖措施做得再好，如果門窗不斷有冷風滲入，也是徒勞無功。香港不少舊樓的窗戶氣密性不足，是導致室內寒冷的一大元兇。在裝修時或日常保養中，務必注意以下幾點： 檢查及更換密封膠邊 窗戶四周的膠邊會隨時間老化、硬化而失去彈性，造成縫隙。應定期檢查，若發現有破損或剝落，便要及時更換。 填充窗框與牆身縫隙 確保窗框與牆身之間的縫隙妥善填充，並在內外兩側塗上密封膠，徹底杜絕漏風。

考慮雙層中空玻璃 如果預算許可，在裝修時更換為雙層中空玻璃窗是長遠的投資。中空層能形成一個空氣隔絕層，大大減低熱量傳導，不但冬天保暖，夏天也能有效隔熱，更能帶來顯著的隔音效果。

5. 吊扇燈反向運轉：巧妙運用空氣對流原理 近年流行的吊扇燈，不單是夏天的消暑法寶，只要懂得善用，在冬天也能成為保暖的好幫手。根據「熱空氣上升，冷空氣下沉」的物理原理，室內的暖氣往往積聚在天花板附近，而我們活動的地面空間則相對較冷。

許多吊扇燈都設有正反轉功能。在冬天時，將吊扇切換至「反向模式」，扇葉會將天花板上方的暖空氣向下推，並沿着牆壁流動，同時將地面的冷空氣向上抽。這種空氣循環能有效地將暖氣均勻分佈到整個室內空間，提升整體的體感溫度。使用此方法時，記得要關上窗戶，避免暖空氣流失。這個小技巧能大大提升暖爐或暖氣機的效能，甚至在不太冷的日子裡，單靠促進空氣對流已能感到溫暖。

