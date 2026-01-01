熱門搜尋:
出版：2026-Jan-17 07:00
更新：2026-Jan-17 07:00

甲醛檢測幾時做最好? 3個方法各有優點缺點 超標濃度標準一文睇清

甲醛檢測幾時做最好? 3個方法各有優點缺點 超標濃度標準一文睇清（am730製圖）

甲醛（英文︰Formaldehyde），是看不見的室內空氣污染物，揮發期可長達20年！對一些新居入伙的家庭，特別是有小孩、長者或孕婦，是最關切的健康議題。等裝修佬為你簡單解釋一下甲醛、其濃度安全標準、檢測方法的優劣，以及最佳的檢測時機。

新居隱形殺手：甲醛與其危害

甲醛 (Formaldehyde, HCHO) 是一種無色、具刺激性氣味的揮發性有機化合物 (VOC)，已被世界衛生組織列為「第1類致癌物」。其主要來源是裝修及傢俬中廣泛使用的「黏合劑」，例如由人造板材 (如纖維板、夾板) 製成的新傢俬、櫥櫃、木地板等，都是室內甲醛的釋放源頭。其次是油漆，特別是乳膠漆，本身也含有甲醛。但市場上已有不少油漆品牌推出抗甲醛配方，可以淨味及分解甲醛。

即使選用低甲醛建材，當數量眾多時，其濃度疊加後仍可能超標。短期接觸會引致咳嗽、流眼水及皮膚過敏；長期吸入則會增加氣喘甚至患癌風險，對呼吸系統仍在發育的兒童危害尤甚。

我家的甲醛水平安全嗎？認識濃度標準

單憑嗅覺判斷甲醛濃度並不可靠。要客觀評估，必須參考科學的量度標準。以下是兩個主要的參考指標：

世界衛生組織 (WHO) 標準：建議室內甲醛濃度應低於 0.08 ppm (或 100 µg/m³) 。這是目前國際上廣泛採納的健康指引值。
香港環保署《辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引》：(平均30分鐘) 甲醛濃度分為兩級，低於81 ppbv (約0.066 ppm) 為「良好級」，低於57 ppbv (約0.046 ppm) 則達到「卓越級」。

如何檢測甲醛？三大主流方法的優劣

市面上有不同方法檢測甲醛，準確度和成本各異，選擇前應先了解其優劣：

1. 甲醛檢測盒／試紙：

優點：價格便宜，操作簡單。
缺點：準確度較低。只能提供粗略的定性結果，無法給出精確數值，且極易受環境因素干擾，參考價值有限。

2. 自購手提甲醛檢測儀：

優點：可重複使用，即時讀數。
缺點：準確度參差。平價的大概只需數百元，但「半導體式」儀器易受其他氣味干擾，誤差大；專業級的「電化學式」儀器雖準確，但價格昂貴，由數千到數萬元不等，不適合一般家庭。

3. 聘請專業公司上門檢測：

優點：最準確、最可靠的方法。由專人使用精密儀器在標準條件下測量，能提供精準的甲醛及其他VOC含量報告。
缺點：費用相對較高。

對於真正關心家人健康、追求準確結果的家庭，聘請專業公司進行檢測無疑是最穩妥的選擇。

防患未然：甲醛檢測的最佳時機

在以下幾個關鍵時間點進行甲醛檢測，能發揮最大效用：

新屋裝修或全屋翻新後：這是甲醛釋放的高峰期，在所有工程及傢俬進場後、正式入住前進行檢測最為理想。
添置大量新傢俬後：評估因「疊加效應」帶來的風險。
家有孕婦、嬰幼兒、長者或長期病患者：為高敏感人群提供一個安全的居住環境。
搬入後身體出現不明不適：如家人普遍出現頭痛、持續咳嗽等症狀，且離開單位後有所緩解，便應立即安排檢測。

雖然持續通風是降低甲醛濃度的基本方法，但它耗時長且成效受限。想真正安心入住，一個徹底的「入伙前深層清潔」與針對性的「除甲醛」服務至關重要。

裝修後殘留的微塵、油漆及膠水漬，不僅影響觀感，更是呼吸道的健康威脅。

