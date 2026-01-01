壽臣山15號售出2幢洋房大宅 吸金逾5.1億｜超級豪宅

由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)合作發展、已屆現樓的港島南區壽臣山洋房項目「壽臣山15號」今日(9日)招標售出9號及10號洋房，合共涉資超過5.1億元，平均呎價達6萬元水平。繼去年12月15日錄得成交後，短短一個月內共沽出3幢洋房，總套現金額超過8.1億元。

是次售出的9號及10號同屬五套房連雙車位的獨立洋房，實用面積分別3,727及4,853方呎，各自附設1,048及1,848方呎花園以及816及1,121方呎天台，另備專屬電梯及恆溫游泳池等設施，成交價分別約2.24億元及2.92億元，成交呎價60,263元及60,264元。