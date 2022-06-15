7新盤周五起齊搶客 恆大．珺瓏灣首推洋房

多個新盤於美國議息結果出爐前落實銷售時間表，據本報統計最少有7個項目、涉366伙由本周五(17日)起展開銷售。當中恒基地產(012)紅磡必嘉坊．曦匯所佔伙數最多，於周六(18日)首輪開售182伙，單位折實價約466.8萬元起，截至昨日(14日)暫錄逾1,280票，超額認購逾6倍。

必嘉坊．曦匯暫超購6倍

連續兩輪銷售均即日沽清的新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期落實於周六賣118伙，當中110伙採價單形式發售，餘下8伙特色單位招標發售，周四(16日)截飛。新地代理總經理胡致遠有信心本輪以招標形式發售的特色戶可創項目售價及呎價新高。

至於喜雋發展旗下深水埗喜．揚亦於周六首輪推售32伙，周五截收認購登記，單位折實售價392萬元起，市傳過去5日累收約100票，超額約2倍。中原地產聯同中原金融集團為項目買家送出首年「中原收租保」優惠，總值可達31,360元。

一手市況暢旺下，現樓項目亦加入搶客。中國恒大(3333)屯門恆大．珺瓏灣首推洋房單位，全盤提供22座洋房，實用面積由2,260至2,420方呎。發展商宣布周六起招標推售1座洋房；下周一(20日)起招標發售19座洋房。

此外，3個市區盤則於周五開賣，新地何文田Prince Central發售4伙，折實價由1,044.9萬元起；恒地大角咀利奧坊．壹隅推售5伙，折實價由約483.5萬元起，另同系西灣河THE HOLBORN亦開售5伙，折實價由約641.64萬元起。