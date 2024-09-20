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地產
2024-09-20 11:07:05

7月中原城市租金回報率創逾11年半新高 15個屋苑回報達4厘｜樓市數據

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7月中原城市租金回報率創逾11年半新高 15個屋苑回報達4厘｜樓市數據

2024年7月CRI回報率最新報3.32厘，按月升0.10個百分點，連升3個月共0.23個百分點，創逾11年半新高，重上2012年12月時水平。(資料圖片)

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租金回報率持續攀升，供平過租情形有望出現，吸引投資者入市。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，20247CRI回報率最新報3.32厘，按月升0.10個百分點，連升3個月共0.23個百分點，創逾11年半新高，重上201212月時水平。今年7H按息高企於4.125厘水平，同期租金回報率低H按息0.805厘，兩者差距連續3個月收窄。美國聯儲局議息後宣佈減息0.5厘，本港主要銀行亦下調最優惠利率0.25厘，預料9CRI回報率與H按息差距將大約縮窄到0.5厘左右，進入減息周期後，將會進一步拉近兩者的距離，租抵過供的情況有望逆轉。

八大回報率指數齊升3個月

7月正值暑期租賃旺季，租金穩步向上，而同期樓價跌勢持續，直接推高租金回報率，八大回報率指數齊升3個月。受惠用家需求，租金高企，但樓價反覆向下調整，兩者走勢仍然背馳，相信回報率升勢未止，8月有望再破頂。隨著租務熱潮逐漸減退，第四季租金升幅料收窄，如果樓價止跌回穩，回報率將有可能見頂。

20247月份CRI_Mass回報率報3.50厘，按月升0.12個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.45厘，按月升0.10個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率，同樣創201211月後新高。CRI(大型單位)回報率報2.62厘，按月升0.06個百分點，創201411月後新高。

7月中原城市租金回報創逾11年半新高 15個屋苑回報達4厘｜樓市數據

預料9月CRI回報率與H按息差距將大約縮窄到0.5厘左右。

今年首7月CRI回報率升0.25個百分點

四區方面，港島CRI_Mass回報率報3.45厘，按月升0.16個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.53厘，按月升0.10個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.51厘，按月升0.10個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.50厘，按月升0.09個百分點。港島、九龍、新界東及新界西回報率，分別創20121月、20143月、20147月及201412月後新高。

2024年首7個月計，CRI回報率升0.25個百分點，CRI_Mass回報率升0.30個百分點，CRI(中小型單位)回報率升0.27個百分點，CRI(大型單位)回報率升0.11個百分點，港島回報率升0.33個百分點，九龍回報率升0.27個百分點，新界東回報率升0.28個百分點，新界西回報率升0.30個百分點。

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7月中原城市租金回報創逾11年半新高 15個屋苑回報達4厘｜樓市數據

港島、九龍、新界東及新界西回報率，分別創2012年1月、2014年3月、2014年7月及2014年12月後新高。

2屋苑回報率直逼5厘

138個成份屋苑中，7月份租金回報達4厘或以上的屋苑有15個，較6月增加5個。回報率越高的屋苑，越有機會出現供平過租，這些屋苑租升價低，對買樓收租的投資者有一定吸引力。回報率較高的包括：嘉輝花園4.96厘，得寶花園4.92厘，美景花園4.83厘，南豐新村4.36厘，荃威花園4.32厘，黃埔新村4.32厘，河畔花園4.30厘，淘大花園4.27厘，太湖花園4.21厘，嘉薈軒4.19厘，珀麗灣4.17厘，沙田中心4.15厘，美孚新村4.13厘，爵悅庭4.01厘，大埔中心4.01厘。

主要屋苑回報方面，杏花村3.66厘，康怡花園3.57厘，太古城3.53厘，海怡半島3.41厘，新都城3.85厘，黃埔花園3.76厘，麗港城3.60厘，沙田第一城3.97厘，名城3.11厘，迎海2.95厘，映灣園3.74厘，嘉湖山莊3.53厘，尚悅3.30厘，Yoho Town 3.26厘。

中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公布兩個月前的數字。周四(19)的數字，是反映20247月份的私人住宅租金回報率走勢。

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