7月中原城市租金回報率創逾11年半新高 15個屋苑回報達4厘｜樓市數據

租金回報率持續攀升，供平過租情形有望出現，吸引投資者入市。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年7月CRI回報率最新報3.32厘，按月升0.10個百分點，連升3個月共0.23個百分點，創逾11年半新高，重上2012年12月時水平。今年7月H按息高企於4.125厘水平，同期租金回報率低H按息0.805厘，兩者差距連續3個月收窄。美國聯儲局議息後宣佈減息0.5厘，本港主要銀行亦下調最優惠利率0.25厘，預料9月CRI回報率與H按息差距將大約縮窄到0.5厘左右，進入減息周期後，將會進一步拉近兩者的距離，租抵過供的情況有望逆轉。

八大回報率指數齊升 3 個月

7月正值暑期租賃旺季，租金穩步向上，而同期樓價跌勢持續，直接推高租金回報率，八大回報率指數齊升3個月。受惠用家需求，租金高企，但樓價反覆向下調整，兩者走勢仍然背馳，相信回報率升勢未止，8月有望再破頂。隨著租務熱潮逐漸減退，第四季租金升幅料收窄，如果樓價止跌回穩，回報率將有可能見頂。

2024年7月份CRI_Mass回報率報3.50厘，按月升0.12個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.45厘，按月升0.10個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率，同樣創2012年11月後新高。CRI(大型單位)回報率報2.62厘，按月升0.06個百分點，創2014年11月後新高。