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地產
2024-08-21 14:30:00

7月中環及港島東甲廈空置率見改善 租金持續微跌｜商廈市況

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受企業升級需求主導，7月份中環和港島東寫字樓空置率有所改善，惟租金持續錄微跌幅。(資料圖片)

受企業升級需求主導，7月份中環和港島東寫字樓空置率有所改善，惟租金持續錄微跌幅。(資料圖片)

本港甲級商廈空置率見改善。仲量聯行今日(21)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，7月份中環及港島東甲級寫字樓的空置率錄得改善，惟寫字樓租金持續微跌。該行指出，上月底整體甲級寫字樓市場空置率升至13.7%，然而中環和港島東的空置率則分別下降至12.0%13.1%，而九龍東的空置率則上升0.5個百分點。整體甲級寫字樓市場在7月錄得負128,900方呎淨吸納量，主要原因是九龍東有大量空置樓面重投市場。

甲廈租金由5年前高峰跌36.5%

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，寫字樓租賃市場仍主要由希望提高工作空間質素的需求所帶動，愈來愈多租戶希望物色優質商廈，以提升辦公空間質素，隨著甲級寫字樓租金已由2019年高峰期下跌36.5%，對此類租客具吸引力，當中包括數據分析公司鄧白氏由九龍東，搬遷至灣仔太古廣場6座，承租7,300方呎樓面。

此外，仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指出，7月整體市場租金按月下跌0.7%，主要分區市場中，中環和九龍東租金分別下跌0.8%0.6%，灣仔/銅鑼灣和港島東租金則分別下跌0.6%1.0%

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甲級寫字樓空置率

  

 

日期

  

整體

  

中環

  

灣仔 / 銅鑼灣

  

港島東

  

尖沙咀

  

九龍東

  

20247月底

  

13.7%

  

12.0%

  

10.0%

  

13.1%

  

9.3%

  

18.8%

  

20246月底

  

13.6%

  

12.1%

  

10.0%

  

13.4%

  

9.1%

  

18.3%

  

  資料來源：仲量聯行

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