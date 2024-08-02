7月居屋第二市場錄232宗成交 黃竹坑「居屋王」身價縮水｜二手行情

據香港房屋委員會最新數據顯示，7月份居屋第二市場成交宗數錄得232宗，與上月同期232宗相同，不過有關數字屬臨時性質，本月中會再作調整。同時，房委會修訂6月份成交宗數為382宗，較5月份的559宗，下跌約31.7%。

7月份成交量最多的屋苑為鑽石山宏景花園、長沙灣麗翠苑及將軍澳寶盈花園，同樣錄得6宗；其次是粉嶺華明邨、將軍澳景林邨、馬鞍山恆安邨、粉嶺嘉盛苑、天水圍天盛苑、將軍澳富康花園、馬鞍山錦豐苑及黃竹坑雅濤閣，成交宗數均為4宗。