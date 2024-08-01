7月成交重越千宗水平 啟德及屯門新盤合佔逾半｜一手市況

至於「柏蔚森」系列首推「柏蔚森I」入場價386.4萬元，屬啟德歷來首批新盤最平；折實平均呎價17,188元，亦屬區內8年以來新低。「柏蔚森III」相繼推出市場，整個系列開售以來累售270伙，套現逾18.4億元。

「意嵐」首批以「1字頭」入場價震撼市場，折實平均呎價9,988元亦創下區內8年新低。該盤開售迄今累沽315伙，佔可售單位逾96%，套現逾10.6億元。

屯門新盤交投升溫

屯門作為7月新盤焦點地區之一，區內新盤交投亦見升溫。其中，新鴻基地產(016)旗下「NOVO LAND」第3B期6月以系列售價最平一期出擊，7月累計售出52伙，吸金逾2.5億元。另外，由建灝地產發展的現樓新盤「上嵐」早前更新價單，將33伙一房大劈價45.7%至48%，全數單位於7月17日晚上以先到先得形式發售，短短一個半小時內已全數被揀選。

壽臣山15號洋房逾7億沽 貴絕港島今年成交

7月豪宅市場亦接連錄得矚目成交。由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展、已屆現樓的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」月內沽出2伙，套現約10.37億元。當中3號洋房以7.17億元成交，售價創今年港島豪宅新高。單位實用面積9,694方呎，連3,085方呎私人花園，以及2,559方呎天台，六房六套房間隔，呎價7.4萬元。嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」7月已售出3伙大宅，套現逾6億元；項目今年合共錄得16宗成交，套現約55億元。