7月整體樓宇買賣宗數見半年新低 利嘉閣：準買家態度觀望 8月恐再跌

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，按息節節上升之下，買賣雙方持續拉鋸，整體樓市受壓，料本月整體樓宇買賣將續於低位整固。根據土地註冊處數據所得，今年7月份全港共錄4,433宗樓宇買賣登記(數字主要反映5月中旬至6月上旬的樓市實際狀況)，較6月份的4,773宗再跌7%，連跌四個月兼創近半年以來新低，亦是繼1月份的4,428宗之後錄得的今年次低；而月內整體物業登記總值按月減少16%，錄得332.7億元，同樣連跌四個月，並創近九個月最少。
一手私宅買賣登記量減幅大
從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量減幅較大，7月份共錄得783宗，按月減20%；買賣登記總值亦少41%，錄得74.27億元。另外，7月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為NOVO LAND 2A期(321宗)、HENLEY PARK(195宗)，以及海茵莊園(33宗)。
二手住宅市場方面，準買家入市態度觀望，部分先行轉買為租，買賣登記持續受壓。數據顯示，7月份二手私宅買賣登記按月再挫13%，錄得1,985宗登記，跌穿2,000宗水平；月內登記總值下挫7%，僅錄得179.84億元。
至於非住宅市場方面，雖然工商舖表現偏軟，惟純車位登記量逆市大增，帶動7月份非住宅物業登記量按月反彈。數據顯示，7月份整體工商舖及其他買賣登記量按月增加40%，錄得1,028宗；月內買賣登記金額按月增加14%，錄得50.71億元。
陳海潮：8月登記量或創今年新低
陳海潮表示，7月初金管局放寬最高按揭成數，尤其對中高價及換樓市場交投略有帶動，料8月份二手私宅登記量可望重上2,000宗以上水平。不過，美國聯儲局及本港銀行於7月底再次加息，市場態度審慎觀望，新盤推售節奏亦未見明快。綜合市場情況，估計8月份整體樓宇買賣登記量持續受壓，全月登記量料只有約4,285宗，按月料微跌約3%，或創下今年新低。