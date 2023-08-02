7月整體樓宇買賣宗數見半年新低 利嘉閣：準買家態度觀望 8月恐再跌

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，按息節節上升之下，買賣雙方持續拉鋸，整體樓市受壓，料本月整體樓宇買賣將續於低位整固。根據土地註冊處數據所得，今年7月份全港共錄4,433宗樓宇買賣登記(數字主要反映5月中旬至6月上旬的樓市實際狀況)，較6月份的4,773宗再跌7%，連跌四個月兼創近半年以來新低，亦是繼1月份的4,428宗之後錄得的今年次低；而月內整體物業登記總值按月減少16%，錄得332.7億元，同樣連跌四個月，並創近九個月最少。

一手私宅買賣登記量減幅大

從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量減幅較大，7月份共錄得783宗，按月減20%；買賣登記總值亦少41%，錄得74.27億元。另外，7月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為NOVO LAND 2A期(321宗)、HENLEY PARK(195宗)，以及海茵莊園(33宗)。

二手住宅市場方面，準買家入市態度觀望，部分先行轉買為租，買賣登記持續受壓。數據顯示，7月份二手私宅買賣登記按月再挫13%，錄得1,985宗登記，跌穿2,000宗水平；月內登記總值下挫7%，僅錄得179.84億元。