7月整體樓宇買賣登記終止2連跌 仍屬偏低水平 撤辣因素完全消化｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年7月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄5,249宗，總值426.18億元，較6月的5,245宗及410.94億元，分別輕微上升0.1%及3.7%。雖然整體買賣終止兩個月連跌回穩，但登記量仍屬偏低水平。反映撤辣的利好因素已完全被消化，高息環境持續，樓市調整，樓價下跌，加上銀行收緊按揭審批，市場觀望氣氛濃厚，影響整體成交在低位徘徊。日前美國聯儲局及本港大型銀行宣佈維持利率不變，9月可能減息，將於9月份的登記數字中反映。減息周期將至，期望能夠刺激樓市成交回升。

一手私宅登記連跌3月共77% 一手私人住宅方面，7月份一手錄824宗及155.7億元，較6月的992宗及128.5億元，分別下跌16.9%及上升21.2%。一手交投連跌3個月累跌77.3%，宗數創2024年2月後的5個月新低。因為中半山地利根德里3號有1宗53億元的內部轉讓登記，所以推高一手金額。7月期間有多個新盤減價推售，吸引買家入市，8月的一手登記有望止跌回升。7月份登記宗數最高的新盤是屯門NOVO LAND第3B期，錄214宗及10.93億元。西營盤尚逸錄81宗及4.86億元，排名第二。堅尼地城吉喆錄57宗及4.61億元，排名第三。