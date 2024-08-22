7月未補價居屋成交249宗 近5個月新低 8月料續尋底｜樓市走勢

據房委會及房屋署網頁最新數據指，7月份全港錄249宗居屋第二市場買賣個案，較6月份的290宗按月下跌14%，連跌三個月；至於7月份未補價物業成交總值約10.28億元，較6月的11.82億元同步減少約13%，成交量及總值均為近5個月新低水平。

7 月未補價居屋平均售價升 1.3%

售價方面，7月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約412.8萬元，較6月的407.6萬元，按月上升1.3%，連續3個月錄得升幅，並創下近8個月新高。上述現象反映基層上車客住屋需求殷切，考慮到未補價居屋售價已累積一定跌幅，趁減息前夕搶佔先機入市，帶動「居二」交投量激增，而居屋業主遂乘旺勢提高單位叫價。

此外，7月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以長沙灣凱樂苑一個未補地價低層單位的售價最高，單位實用面積629方呎，以682.8萬元轉手，折合實用呎價10,855元。若以實用呎價計算，則以何文田冠德苑一個中層單位最高，該單位實用面積468方呎，以居二價570萬元沽出，平均實用呎價為12,179元。