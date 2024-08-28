7月樓價指數挫1.88% 錄8個月最大跌幅 利嘉閣：第3季跌幅恐擴大｜差估署

差估署今日公布最新數據指，今年7月分私人住宅樓價指數報296.8點，較6月的302.5點再跌1.88%，除創下近8個月的單月最大跌幅外，亦連跌3個月，累跌4.13%；樓價創下自2016年10月以來的94個月(即近8年)新低，並於期內首度失守300點大關。而今年首7個月，樓價累積下跌了4.66%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅擴闊至25.45%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續受壓，第3季跌幅恐擴大，最快減息後第4季才能喘穩。

料 8 月樓價再跌 1% 陳海潮指出，7月份樓價跌幅擴大，主要受統計期內新盤低價開售，直接拖累二手樓價跟隨作較大幅度降價所致。近期所見，新盤仍以低價推出，相信8月份樓價繼續受壓再跌1%，而9月料續跌0.5%，預測第三季樓價跌幅最終亦會相應擴大至3.35%。

若減息不似預期 第 4 季樓價將再跌最少 2% 減息預期將成第4季市況其中一個轉捩點，他期望屆時市場氣氛可以好轉，交投回升之下，倘樓價得以平穩橫行整固，則全年樓價跌幅約6%。不過，一旦減息幅度較預期少及緩慢，加上新盤仍以低價發售，則料第4季樓價將再跌2%至3%，屆時全年樓價跌幅恐擴大到8%至9%。 租金連漲 5 個月 累升 5.26% 差估署租金指數方面，7月份按月再升1.09%，今年自3月起已連升5個月，累升5.26%，而今年首7個月合計也升了4.35%。受惠暑期旺季，料下次公布的8月及9月份租金升幅將進一步擴大，整個第3季租金料升4.15%。縱然第4季少了留學生客，或略為轉靜，但在專才及高才持續流入下，租金仍有一定支持，料第4季可再升2%，則全年租金升幅可望達8%至10%。

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