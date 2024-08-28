7月樓價指數連跌三個月 返回8年低位 中原陳永傑：9月減息有望扭轉跌勢｜差估署

差估署公布最新樓價指數，7月份報296.8點，跌破300點，按月跌1.88%，創今年最大跌幅，連跌3個月，累跌4.13%，而今年首7個月樓價跌4.7%，指數已返回8年前低位。

不利因素充斥市場 物業市場價量齊跌

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價指數持續下跌，返回8年前水平，加上經濟不景氣，早前更傳出銀行追收還款，及拖慢按揭審批。雖然政府與銀行代理齊聲協助中小企，以及為按揭審批時限作出承諾，但對加快物業成交作用不大。此外，日前更傳出發展商向撻訂買家追收差價，此舉相信令不少一手準買家卻步。

在市場充斥眾多不利因素，近月物業市場價量齊跌，並正靜待下月美國減息；發展商亦按兵不動，8月份一手成交暫只錄約460宗，創撤辣後新低，二手市況需未如一手般淡靜，但市場屢出現裂口價，相信8月份差估署指數將續跌。