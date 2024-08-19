7月私樓轉手獲利率再跌 蝕讓佔550宗 呢個屋苑賣樓獲利比率最高｜樓市數據

綜合土地註冊處資料指，今年7月全港1,704宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,144宗，佔比67.1%，為輕微反彈一個月後再度回落0.8個百分點，為自2009年5月以來的183個月(即逾15年)的次低水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市等待減息之際，暫缺利好消息，加上新盤低價搶灘，對二手私樓轉手獲利比率及平均每宗賺幅繼續構成壓力。
港島區跑贏大市
按物業區域劃分，7月份港島區表現跑贏大市，以69.6%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月微升0.1個百分點；其次為九龍區，報67.3%，按月也升0.9個百分點；新界區表現則落後大市，只錄66.1%，按月更大跌2.1個百分點。若按物業轉售價格分析，樓價1,200萬元以上組別之獲利比率最高，錄68.8%，按月增0.6個百分點，涉及宗數143宗。此外，401萬至600萬元組別，月內獲利比率亦達68.3%，惟按月減少1.1個百分點，亦稍勝整體大市。
蝕讓個案按月微增1% 近4個月最少
另外，數據顯示今年7月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為26.6%，連跌8個月後首現反彈，按月升3.4個百分點，創下近4個月新高，而帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例為29.5%，按月跌0.7個百分點，錄502宗。至於帳面錄得虧損者達550宗，佔比按月增加1個百分點至32.3%，為2009年5月以來的184個月(即逾15年)次高水平，而以宗數計，則連跌3個月，為近4個月以來最少。此外，上月平手的個案錄得10宗，佔比微減0.2百分點至0.6%。
黃埔花園獲利成功比率最高
此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中未有任何屋苑可以錄得百分百獲利，而獲利成功比率最高者為黃埔花園(92%)，其次為海逸豪園(87%)，再者是沙田第一城(86%)。此10個屋苑中，每宗平均賺/蝕幅介乎最差的蝕2.6%至最佳的賺76.6%不等。其中，值得留意的是，日出康城錄得每宗轉手平均蝕2.6%，為表現較弱的屋苑。另外，沙田第一城晉身成為錄得每宗轉手平均賺幅最高的屋苑，達76.6%。至於撇除日出康城，上月榜內賺幅最低者為太古城，平均每宗只賺29.0%，繼而是美孚新村的30.1%。
7月份二手私樓獲利登記最多屋苑
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屋苑名稱
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獲利買賣
登記宗數
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整體二手買賣
登記宗數
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獲利成功比率
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每宗轉手個案
平均賺蝕幅度
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嘉湖山莊
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19
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27
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70%
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賺40.3%
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太古城
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16
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23
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70%
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賺29.0%
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映灣園
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15
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19
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79%
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賺45.6%
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海逸豪園
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13
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15
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87%
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賺74.5%
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美孚新邨
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12
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15
|
80%
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賺30.1%
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沙田第一城
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12
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14
|
86%
|
賺76.6%
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黃埔花園
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12
|
13
|
92%
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賺75.4%
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日出康城
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11
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32
|
34%
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蝕2.6%
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維景灣畔
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11
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17
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65%
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賺39.7%
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都會駅
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11
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13
|
85%
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賺60.0%
註：物業登記以期內已知買入價的二手私宅登記個案計算
資料提供：利嘉閣地產研究部
本月料續受壓 料減息後可紓緩
陳海潮指出，在高息環境持續及發展商新盤延續低價開售策略影響下，不少二手業主沽貨均難以好價達成交易，而撤辣後部分短線持貨者賣樓更難免蝕讓。截至8月15日為止，二手私樓轉手獲利比率進一步下降至64.5%水平，在上述樓市格局未有變化前，料整月獲利比率料在約65%左右低位徘徊，而平均每宗賺幅亦料處於25%關口反覆上落。市場期待減息實現後，整體樓市氣氛好轉，才能帶動轉手獲利比率及賺幅出現較顯著的反彈。
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