7月私樓轉手獲利率再跌 蝕讓佔550宗 呢個屋苑賣樓獲利比率最高｜樓市數據

綜合土地註冊處資料指，今年7月全港1,704宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,144宗，佔比67.1%，為輕微反彈一個月後再度回落0.8個百分點，為自2009年5月以來的183個月(即逾15年)的次低水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市等待減息之際，暫缺利好消息，加上新盤低價搶灘，對二手私樓轉手獲利比率及平均每宗賺幅繼續構成壓力。

港島區跑贏大市 按物業區域劃分，7月份港島區表現跑贏大市，以69.6%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月微升0.1個百分點；其次為九龍區，報67.3%，按月也升0.9個百分點；新界區表現則落後大市，只錄66.1%，按月更大跌2.1個百分點。若按物業轉售價格分析，樓價1,200萬元以上組別之獲利比率最高，錄68.8%，按月增0.6個百分點，涉及宗數143宗。此外，401萬至600萬元組別，月內獲利比率亦達68.3%，惟按月減少1.1個百分點，亦稍勝整體大市。

蝕讓個案按月微增 1% 近 4 個月最少 另外，數據顯示今年7月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為26.6%，連跌8個月後首現反彈，按月升3.4個百分點，創下近4個月新高，而帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例為29.5%，按月跌0.7個百分點，錄502宗。至於帳面錄得虧損者達550宗，佔比按月增加1個百分點至32.3%，為2009年5月以來的184個月(即逾15年)次高水平，而以宗數計，則連跌3個月，為近4個月以來最少。此外，上月平手的個案錄得10宗，佔比微減0.2百分點至0.6%。

黃埔花園獲利成功比率最高 此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中未有任何屋苑可以錄得百分百獲利，而獲利成功比率最高者為黃埔花園(92%)，其次為海逸豪園(87%)，再者是沙田第一城(86%)。此10個屋苑中，每宗平均賺/蝕幅介乎最差的蝕2.6%至最佳的賺76.6%不等。其中，值得留意的是，日出康城錄得每宗轉手平均蝕2.6%，為表現較弱的屋苑。另外，沙田第一城晉身成為錄得每宗轉手平均賺幅最高的屋苑，達76.6%。至於撇除日出康城，上月榜內賺幅最低者為太古城，平均每宗只賺29.0%，繼而是美孚新村的30.1%。

7月份二手私樓獲利登記最多屋苑 屋苑名稱 獲利買賣 登記宗數 整體二手買賣 登記宗數 獲利成功比率 每宗轉手個案 平均賺蝕幅度 嘉湖山莊 19 27 70% 賺40.3% 太古城 16 23 70% 賺29.0% 映灣園 15 19 79% 賺45.6% 海逸豪園 13 15 87% 賺74.5% 美孚新邨 12 15 80% 賺30.1% 沙田第一城 12 14 86% 賺76.6% 黃埔花園 12 13 92% 賺75.4% 日出康城 11 32 34% 蝕2.6% 維景灣畔 11 17 65% 賺39.7% 都會駅 11 13 85% 賺60.0% 註：物業登記以期內已知買入價的二手私宅登記個案計算

資料提供：利嘉閣地產研究部