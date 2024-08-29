7月轉按登記量錄548宗 創有紀錄次低 按月回升一成｜樓市數據

銀行削減按揭優惠後，轉按誘因大減，7月銀行轉按登記創有紀錄以來次低。根據中原研究部數據顯示，2024年7月份銀行轉按登記錄548宗，按月回升11.1%，但仍屬2017年1月有紀錄以來第二低，僅次於6月份487宗最低紀錄。
中原按揭董總經理王美鳳指出，7月份轉按登記量低位回升，主因是2月底政府放寬按揭後，轉按申請量曾一度回升，7成按揭樓價上限提高至3,000萬，令潛在轉按需求包括由發展商一按轉回銀行按揭的個案增加，不過隨後銀行逐步削減按揭優惠，轉按尤以為甚，轉按誘因大減下第2季轉按申請量已進一步萎縮，預期未來數字將會回落並續處低水平。
7月滙豐蟬聯冠軍 渣打銀行單月升幅最高
數據顯示，7月份銀行轉按登記錄548宗，首五位排名維持不變，滙豐銀行巿佔率按月減2.5個百分點至24.8% (136宗)，蟬聯冠軍。中銀香港排名第2，巿佔率按月減6.9個百分點至14.2% (78宗)。工銀亞洲市佔按月增加1.2個百分點至10.9% (60宗)，排名第3。東亞銀行市佔按月減0.8個百分點至6.6% (36宗)，排名第4。總計首四位銀行轉按巿佔率7月份減少9個百分點至56.5%。
2024年7月份轉按登記巿佔率第5至第10位依次排序為：恒生銀行(市佔率5.5%，按月減0.9百分點，排名維持第5)、花旗銀行及交通銀行(香港) (分別按月增0.6百分點及減0.2個百分點，市佔率4.7%，並列第6)、渣打銀行(市佔率4.4%，按月增3.2個百分點、單月升幅最高，排名升5級至第8)、富邦銀行(市佔率3.5%，按月增0.6個百分點，跌1級排第9)、信銀國際(市佔率2.9%，增1.9個百分點，排名升4級至第10)。
今年首7個月按揭登記按年降21%
2024年首7個月累計僅錄得5,834宗轉按登記，較去年同期7,364宗仍減少20.8%，中銀香港首7個月轉按登記量1,778宗，按年增加41.9%，市佔率30.5%，超越滙豐銀行升1級排第1；滙豐銀行轉按巿佔率17.3%，跌1級排第2，登記量1,101宗，按年減少38.2%。工銀亞洲緊隨其後，升1級排第3，轉按市佔率15.9%，登記量按年增7.9%。東亞銀行則以8.7%市佔率，升1級排第4，登記量按年減少36.7%。恒生銀行排名跌2級至第5，市佔率7%，按年減少54.5%。變化最大的有招商永隆銀行，首7個月有142宗轉按登記，按年大增3.4倍，巿佔率大升12級進佔第7位。