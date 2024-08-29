7月轉按登記量錄548宗 創有紀錄次低 按月回升一成｜樓市數據

2024年7月份銀行轉按登記錄548宗，按月回升11.1%，但仍屬2017年1月有紀錄以來第二低。

銀行削減按揭優惠後，轉按誘因大減，7月銀行轉按登記創有紀錄以來次低。根據中原研究部數據顯示，2024年7月份銀行轉按登記錄548宗，按月回升11.1%，但仍屬2017年1月有紀錄以來第二低，僅次於6月份487宗最低紀錄。

中原按揭董總經理王美鳳指出，7月份轉按登記量低位回升，主因是2月底政府放寬按揭後，轉按申請量曾一度回升，7成按揭樓價上限提高至3,000萬，令潛在轉按需求包括由發展商一按轉回銀行按揭的個案增加，不過隨後銀行逐步削減按揭優惠，轉按尤以為甚，轉按誘因大減下第2季轉按申請量已進一步萎縮，預期未來數字將會回落並續處低水平。